Среда, 13 сентября 2017

В Москве у дома на Малой Ордынке, где жил убитый в феврале 2015 года политик Борис Немцов, произошла драка между адвокатом Ильей Новиковым и лидером прокремлевского движения SERB Игорем Бекетовым (Гошей Тарасевичем). Об этом сообщает координатор проекта “Последний адрес” Сергей Пархоменко.

За 10 минут до инцидента Новиков, выходя из здания Замоскворецкого суда, позвонил муниципальному депутату района Замоскворечье Сергею Маркову и договорился встретиться с ним у дома Немцова. Туда же в это время подошли Тарасевич и бывший мундеп Игорь Брумель.

“Тарасевич и Брумель дождались Маркова и Новикова и на глазах у них демонстративно принялись куражиться – топтали цветы, выставленные у стены теми, кто до сих пор приходит сюда, сорвали портрет Бориса Немцова и самодельные плакаты, вывешенные здесь же. А когда те бросились их останавливать, один из двоих принялся снимать видео, а другой полез в драку с Новиковым, – пишет Пархоменко. – Как вы думаете, откуда они узнали, что Марков и Новиков встречаются именно на этом месте именно в это время? Ведь договоренность состоялась за десять минут до того – в телефонном разговоре”.

Участников потасовки доставили в отдел полиции “Замоскворечье”, где они написали объяснительные. Затем они поехали в травмпункт, чтобы снять побои.

“Сегодня совершенно внезапно случился конфликт с Бекетовым, который называет себя Тарасевичем, и с Брумелем – в тот момент, когда они в очередной раз оскверняли мемориал Бориса Немцова на Малой Ордынке, дом 3, – рассказал сам Новиков телеканалу RTVI. – Мне досадно, что я в этой истории оказался в такой роли, но мне было очень трудно сдержаться, когда я видел, что этот человек делает с памятью Бориса Немцова”. По словам адвоката, в драке он сломал ноготь.

“У меня очень болит в боку, меня даже стошнило”, пожаловался Тарасевич. Он обвиняет Новикова в том, что тот первый напал на него с битой. Адвокат утверждает, что не бил лидера SERB битой, а просто взял ее в руки, желая показать, что способен “дать отпор”.

Марков пытался разнять дерущихся. На видео, опубликованным Пархоменко, видно, что бита в этот момент находится у Тарасевича. Брумель в драке не участвовал, он снимал потасовку, крича при этом: “Марков,будешь сидеть”.

7 сентября на доме на Малой Ордынке установили мемориальную табличку с надписью: “Здесь жил политик Борис Немцов, погибший от рук наемного убийцы 27 февраля 2015″. 21 августа Марков провел собрание жильцов и собственников помещений в доме. Подавляющее большинство выступило за установку таблички, голосов против подано не было. Пархоменко подчеркнул, что табличка установлена абсолютно законно.

Во вторник активисты движения SERB сняли табличку и отнесли ее в полицию. “Было подано заявление с требованием привлечь к ответственности лиц, самоуправно установивших данный знак, до степени слияния похожий на мемориальную доску”, – заявил Тарасевич. На опубликованной фотографии он изображен с табличкой в руках вместе с Брумелем. На выборах 10 сентября Брумель занял в своем округе 11-е место и в муниципальное собрание не прошел.

Пархоменко заявил, что на активистов SERB подали заявление в полицию. “Конечно, у нас есть дубликат, и можно было бы его повесить на место хоть сегодня. Но жильцами дома в полицию подано заявление о совершенном преступлении. Эта табличка имеет ценность – и немалую. Является коллективной собственностью жильцов дома. Собственники будут требовать возвращения им их имущества и наказания тех, кто совершил кражу (а возможно и нанес имуществу ущерб). Будут требовать наказания виновных”, – написал Пархоменко. Он также поздравил жителей Замоскворечья с тем, что они “избавились от подлецов в своем муниципальном собрании.

Между тем вице-мэр Москвы Леонид Печатников заявил, что мемориальная доска рано или поздно должна быть демонтирована, поскольку установлена самовольно, с нарушением городского законодательства. Чиновник подчеркнул, что собственники жилья не имели права самовольно устанавливать табличку в память о Немцове. Отвечая на вопрос, почему городские власти ранее не приняли мер по демонтажу памятной доски, Печатников сказал: “Префектура, которая проводит рейды по выявлению таких незаконно установленных объектов, попросту не доехала до дома, где установили табличку Немцову”.

В среду в мэрии предложили установить табличку внутри подъезда дома. “Установка таблички в память о Борисе Немцове на фасаде дома – это нарушение закона. Однако конфликтной ситуации можно избежать, если разместить мемориальную доску внутри подъезда”, – сказал представитель столичных властей.