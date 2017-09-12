Вторник, 12 сентября 2017

Майкопский горсуд Адыгеи постановил исключить статью “Молчание ягнят”, написанную директором Института региональных биологических исследований Валерия Бриниха, из списка экстремистских материалов. Об этом “Граням” сообщил адвокат Александр Попков, который совместно с коллегой по “Агоре” Андреем Сабининым представляет интересы эколога.

Решение было вынесено по представлению прокуратуры Адыгеи, поданному после прекращения дела Бриниха об экстремизме. Поскольку дело прекратили, а статья продолжала оставаться в списке, “получалась уникальная и странная ситуация”, заметил Попков.

При этом решение о включении “Молчания ягнят” в список вынес 17 декабря 2014 года тот же Майкопский горсуд по представлению той же региональной прокуратуры. 20 марта 2015-го Верховный суд Адыгеи оставил это решение в силе. Суды утверждали, будто Бриних оскорбил адыгов, обвинив их в трусости.

Статья “Молчание ягнят”, опубликованная в сентябре 2014 года на сайте “За Краснодар!”, рассказывала об экологических проблемах, которые повлекла деятельность крупного свиноводческого комплекса “Киево-Жураки АПК” в Теучежском районе Адыгеи. Учредителем компании является сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев.

В публикации есть такие строки: “А кто или что принуждает адыгейцев дышать навозным духом, купаться в отравленных нечистотами прудах? Да ничто, кроме трусости и отсутствия чувства собственного достоинства!”

Против Бриниха открыли дело по части 1 статьи 282 УК (оскорбление национального достоинства). Следствие вел старший следователь по особо важным делам адыгейского главка СКР майор юстиции Константин Кустов. Как отмечал адвокат Попков, фонологической экспертизе в ходе следствия были подвергнуты данные прослушки телефона Бриниха, которую ФСБ проводила еще за несколько месяцев до публикации “Молчания ягнят”.

Слушания по существу дела продолжались с перерывами полтора года. Разбирательство вел судья Майкопского горсуда Виталий Галаган. На одном из первых заседаний процесса один из допрошенных свидетелей-адыгов опроверг обвинение в адрес подсудимого. “Никакой розни из-за статьи эколога не возникло – наоборот, Бриних помог адыгам бороться за экологию”, – заявил он. Позже другой адыг, Мугдин Гучетль, отказался от подписанных его именем показаний против ученого, которые содержались в материалах дела. Он пояснил, что “Молчания ягнят” не читал, в Адыгейске, где, согласно протоколу, состоялся допрос, не бывал уже около пяти лет, показаний следователю не давал и протокола допроса не подписывал.

В июле 2016-го процесс был прерван почти на год для проведения повторной экспертизы. Однако 10 мая нынешнего года на первом заседании после перерыва прокурор заявил, что из-за процессуальных нарушений заключение исследования является недопустимым доказательством. 16 мая судья Галаган вновь прервал процесс.

27 июля к материалам дела приобщили заключение новой экспертизы, проведенной Институтом криминалистики ФСБ. Это исследование не усмотрело в статье Бриниха признаков экстремизма.

После этого на слушаниях 7 августа прокурор заявил об отказе от обвинения и ходатайствовал о закрытии дела. Судья Галаган ходатайство удовлетворил. Бриниху он разъяснил право на реабилитацию.