Вторник, 12 сентября 2017

PHP-хостинг – наиболее востребованный продукт в сфере телематических услуг. Его оказывают подавляющее большинство провайдеров, но не все они могут предложить, а тем более гарантировать стабильную работу сайтов на таких своих площадках.

В Интернете существует всего несколько хостинг-провайдеров, а в его русскоязычном сегменте только один – РЕГ-РУ, которые предоставляют качественный PHP-хостинг. Более того, у рег.ру он один из самых дешевых, так как мало зависим от курсов иностранных валют. Преимуществ у его рассматриваемого сервиса множество.

Во-первых, REG.RU предоставляет значительный объем вычислительных ресурсов даже на самых дешевых тарифных планах. Например, каждый скрипт может беспрерывно исполняться в течение 30 секунд и на него выделяется 256 мегабайт ОЗУ.

Во-вторых, максимально предусмотренный объем энергонезависимой памяти на процесс на таких площадках – 1 гигабайт, тогда как системой разрешена одновременное функционирование 18-и процессов. Этого более чем достаточно для большинства даже достаточно тяжелых сайтов, которые десятки тысяч хитов в сутки.

Более того, у PHP-хостинга РЕГ.РУ есть и еще одно преимущества – он поддерживает Ioncube Loader и Zend Guard. Благодаря последнему сайты, созданные с использованием соответствующего фреймворка, отлично работают, используя при этом минимальное количество вычислительных ресурсов. И еще: рассматриваемый хостинг поддерживает большинство PHP-модулей. Это означает, что на нем возможно запустить любые популярные CMS, а также имеется широкий простор для создания сайтов на самописных движках.

Кроме обычных тарифов, REG.RU предусмотрены VIP, которые отличаются более высокой производительностью. На них, во-первых, вместо 1 гигабайта на процесс выделяется 2 гигабайта, а, во-вторых, максимальное количество одновременно работающих процессов расширено с 18 до 48. На таких тарифах могут отлично работать даже большие интернет-магазины с очень мощным функционалом.

В качестве других преимуществ PHP-хостинга от reg.ru следует отметить в первую очередь то, что компания предлагает бонусы клиентам, которые предпочитают оплачивать услуги сразу на несколько месяцев вперед.

Во-первых, ею предоставляется ощутимая скидка (вплоть до 30%), а также бесплатные доменные имена, сертификаты SSL и купоны для продвижения в рекламной интернет сети Google AdWords.

Второе преимущество – быстрая и отзывчивая тех.поддержка, которая работает круглосуточно в любые дни и присылает ответы не более, чем через час после того, как были заданы вопросы клиентом.