Вторник, 12 сентября 2017

Все знают и успешно используют в домашнем обиходе или в торговых заведениях обычные холодильники, морозильные камеры, витрины, бонеты и лары. Но, кроме этих перечисленных изделий, существуют целые ходильные помещения, которые играют достаточно важную роль в процессе производства, хранения и транспортировки продуктов питания и других товаров. Довольно часто заказывают такие склады фармацевтические компании, фермеры, предприятия по выращиванию цветов или перевозке быстро портящихся товаров. Они могут быть применены как для натуральных продуктов, например для хранения овощей, так и изделий, что прошли уже термическую обработку.

На огромных предприятиях, независимо от специализации и направления деятельности, устанавливают такие помещения. Они бывают разных видов и размеров, поэтому попробует более детально разобраться, что это и какие они бывают? По специфике их различают: склады, камеры и контейнеры, с холодильными элементами. Кроме этого, их можно поделить на несколько типов, в зависимости от температурного режима:

Со средней температурой работы, где температура может быть установлена от 0 до +10 градусов. Толщина панелей здесь не будет превышать 80 мм. С низкой температурой, где панели могут быть толщиной от 80 до 100 мм. В таких конструкциях температура может держаться на уровне от 0 до –10 градусов. Низкотемпературные, где панели толщиной 100 мм и больше, они могут обеспечить температурный режим до –30 градусов. Идеально подходят ля хранения замороженной продукции. Последний вид агрегата – это мультитемпературные устройства, где можно устанавливать любой климат, в зависимости от продукции, что будет храниться.

Холодильные склады представляют собой целый комплекс помещений, одно предназначено для хранения товаров, а другие вспомогательные. То есть основная комната, где держится нужная температура, а также несколько помещений, где производится контроль за работой основного и обеспечивается безопасность внутри камеры. В зависимости от ваших потребностей, склады можно приобрести уже готовыми, как отдельно стоящее здание, так и установить в вашем здании. Это все оговаривается с продавцом, но обычно они продаются уже готовыми и все что требуется – это правильно монтировать конструкцию, обеспечить хорошее проветривание.

В конструкцию холодильных складов входит несколько элементов, без которых он не будет нормально функционировать.

Фундамент склада, что может быть сделан из монолитной плиты или заливной из бетона. Он позволит монтировать склад на любой почве, независимо от особенностей земли. Это самый сложный процесс, ведь занимает много времени.

Далее идет крепкий металлический каркас, что устанавливается на фундамент. Он состоит из специальных сендвич-панелей. Основной задачей при возведении каркаса, является осуществление герметичности склада, это достигается благодаря отделке оцинкованными листами. Если не побеспокоиться об этом параметре, то воздух в улицы будет заходить внутрь камеры и уменьшать температуру в помещении. А это негативно скажется на продуктах и работе самой конструкции.

Кровля и двери склада выполнены их теплоизоляционных материалов, что дополнительно защищает внутренность помещения от попадания теплого воздуха.

Холодильные камеры имеют меньшие размеры и их свободно можно устанавливать в уже готовых комнатах. Благодаря легкой конструкции, разборной и модульной, его монтирование займет мало времени. Главное преимущество таких камер заключается в том, что их в любой момент можно демонтировать и перевезти в другое место, где с тем же успехом эксплуатировать дальше. Они достаточно универсальны, ведь можно хранить как обычные продукты питания, так и лакокрасочные изделия, мех, медицинские препараты и даже живые цветы.

Еще одной разновидностью холодильных помещений является перевозные контейнеры, что устанавливаются на автомобили. Поражает его мобильность, ведь машина-рефрижератор может перевозить продукцию на огромные расстояния, главное, чтобы внутри будки поддерживалась нужная температура. Кроме этого, такие автомобили оснащаются специальной системой контроля температуры и защитой от ударов. Даже если машина попадет в небольшое дорожно-транспортное происшествие, морозильник будет продолжать работать в прежнем режиме и товар будет доставлен в целости и сохранности. Представьте только себе, что ваша машина-морозильник, которая перевозит мороженое, попала в небольшую аварию. Тогда температура внутри сохранится, мороженое будет иметь первоначальный товарный вид. Без этой системы оно просто потечет и потеряет внешний вид, покупать такой товар никто не будет.

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