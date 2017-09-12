Вторник, 12 сентября 2017

Ангарск – город в Иркутской области. Обеспечен природными ресурсами, расположен неподалеку от восточных государств. Основан город на берегу Ангары в далеком 1948 году.

Этот город сравнительно молодой. Поэтому гости не смогут насладиться видов старинных церквей и дворянских особняков. Но современные достопримечательности тоже очень занимательные. Прогулка по Ангарску доставит туристам массу впечатлений и запомнится надолго.

Достопримечательности города

Начать прогулку можно с парка Нефтехимиков. Это место облюбовали местные жители. Здесь можно отдохнуть в кафе, а также посмотреть объявления в Ангарске, наслаждаясь видом на ухоженные цветники. Дети смогут посетить детскую площадку.

Рекомендуется побывать на аллее Любви. Расположена она неподалеку от стадиона «Ангара». В парке пообщаться с близким человеком, наслаждаясь единством с природой на скамейке симпатичного красного цвета. Поблизости расположены известные предметы в виде сердечка. На аллее находится Книга желаний – прекрасная композиция. Можно помечтать возле фонтана, красиво украшенного львами. Это место облюбовали молодожены.

В Ангарске имеются различные скульптуры. Население предпочитает фотографироваться возле известного Волка из старого мультфильма «Жил-был пес». Эту металлическую скульптуру преподнесли в подарок местные предприниматели. Жители и гости города отождествляют раскормленного Волка символом счастья. Проект его избирали из предложенных эскизов местные дети. Известный персонаж расположен на улице Московской.

Где остановиться

Туристам и гостям города, прибывшим на несколько дней или недель, можно остановиться в гостинице ГИС. Расположена она возле центральной части города, до аэропорта Иркутск расстояние составляет 45 км, а до железнодорожного вокзала – 3 километра. Вблизи гостиницы расположен Музей часов и Музей минералов.

В этой уютной гостинице постояльцев ожидают комфортные номера стандартного типа и категории «люкс». Везде есть телевизоры, телефоны и кондиционеры. Всего в гостинице 59 номеров. Они смогут вместить 124 постояльца. Также в отеле имеется ресторан на 64 места. В ресторане можно отведать блюда и напитки европейской и русской кухни, а также кушанья, подготовленные в летнем зале ресторана на открытом огне. Работает уютный бар. Каждый день сервируют бесплатный завтрак, а для некоторых номеров повышенной сложности – завтрак и ужин. Кроме того, в отеле имеется бильярд, бассейн и сауна.