Воскресенье, 10 сентября 2017

Лидер “Артподготовки” Вячеслав Мальцев, летом бежавший из России от преследования по делу об экстремизме, находится в Париже. Об этом эмигрант сообщил в пятничном эфире программы “Артподготовка”. Политик попросил во Франции политического убежища.

В понедельник активист Пьер Афнер, сочувствующий российской оппозиции, опубликовал в своем блоге на сайте французского издания Mediapart, рассказ о прибытии Мальцева в страну. Уже через несколько часов текст оказался удален, однако пока его копия доступна в кэше Google.

Мальцев бежал из России вместе со своим сторонником Андреем Немчиновым. Оппозиционеры на машине въехали в Белоруссию, а оттуда направились в Молдавию. Ранее стало известно, что Госпогранслужба Украины отказалась пропустить его через территорию страны, сославшись на антиукраинское заявление, сделанное им весной 2014 года, в начале российской агрессии против соседней страны.

Тем не менее, сообщил Афнер, политик сумел попасть в Молдавию. “Однако Молдавия, как известно, кишит агентами ФСБ, и поэтому там находиться для Мальцева было очень опасно”, – написал французский активист. Поэтому эмигрант решил через Грузию направиться в Израиль, чтобы там попросить визу в посольстве Франции. “Но он не учел того факта, что французское посольство в Израиле – это крепость”, – продолжил Афнер. В итоге Мальцев с Немчиновым выехали в Черногорию.

В балканской стране к ним присоединился еще один российский эмигрант – Владимир Кузнецов, дома у которого ФСБ провела несколько обысков подряд. Однако в Черногории Мальцев также не чувствовал себя в безопасности. Как отмечает Афнер, политик сразу же заметил, что за ним там следят.

Тогда бывший исполнительный директор ОГФ Ольга Курносова, ныне живущая в эмиграции в Киеве, обратилась к Афнеру с просьбой о помощи. Тот вылетел в Черногорию, предварительно направив письмо во французское посольство в Подгорице. Прибыв с эмигрантами на прием к первому секретарю посольства, французский активист убедил дипломата, что беженцам грозит опасность. Уже через несколько дней посольство уведомило Афнера, что россиянам выдадут визы, однако получать их придется в Сербии, поскольку в Черногории у посольства Франции нет консульского отдела. “Но целая бригада ФСБ’шников ждала нас в Белграде, – заметил активист. – Мальцев сказал, что в Сербию он не поедет”.

Тогда Афнер предложил другой вариант: направиться в Марокко, с которой у России безвизовый режим, транзитом через Францию, а в аэропорту Парижа выйти из самолета и получить политическое убежище.

Эмигранты согласились на это предложение. В аэропорту Шарль де Голль французский активист и его спутники вышли в транзитную зону, после чего Афнер обратился к пограничникам и объявил, что россияне нуждаются в политическом убежище. Однако активиста задержали и арестовали, обвинив в содействии незаконному пересечению границы иностранцами. За это преступление УК Франции предусматривает до трех лет тюрьмы.

Однако на допросе в полиции Афнер доказал, что действовал из идейных, а не корыстных побуждений, и объяснил, что его спутникам на родине грозит опасность. На другой день, после того как прокурор утвердил решение о прекращении дела, активиста освободили.

Мальцева и его товарищей отвезли в центр для содержания иностранцев, где по закону могли оставить на срок до трех недель, пока будут изучаться их заявления об убежище. Однако в тот же вечер всех троих отпустили.

Афнер поселил эмигрантов в гостинице и помогает им обосноваться во Франции.

О бегстве из России Мальцев объявил 4 июля. Он пояснил, что получил информацию об открытии против него дела об экстремизме. Позже выяснилось, что политику вменяют часть 1 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму), предусматривающую до четырех лет колонии.

Поводом к возбуждению дела стало выступление Мальцева на митинге, прошедшем 6 мая на проспекте Сахарова в Москве. Митинг был посвящен пятой годовщине разгона акции на Болотной площади. В своем выступлении политик заявил, что белоленточный протест был обречен. “Потому что это (участники протеста. – Ред.) были люди, которые хотели получить что-то по закону, – пояснил Мальцев. – Здесь можно получить только иным путем”.

“Вот сегодня мы вышли сюда все, – продолжил оратор. – Но нас не очень много. Но знаете почему? Потому что это разрешенный митинг. Это разрешенное мероприятие. А те люди, которые вышли 26 (марта. – Ред.), – они не хотят, чтобы им разрешали. Они власть здесь”.

15 августа ФСБ заочно предъявила Мальцеву обвинение по делу. Как заявлялось в соответствующем постановлении, заявления политика на проспекте Сахарова имели “преступный умысел, направленный на побуждение участников митинга к вооруженному захвату власти в Российской Федерации”. Таким образом, заключала спецслужба, лидер “Артподготовки” предпринял экстремистские действия, направленные на воспрепятствование законной деятельности органов власти с применением или угрозой применения насилия “по мотивам политической ненависти либо вражды”.