Воскресенье, 10 сентября 2017

Судья Красногвардейского райсуда Петербурга Наталья Козунова приговорила лидера ультраправой “Народной социальной инициативы” Дмитрия Боброва (Шульца) к двум годам строгого режима по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды) за две публикации во “Вконтакте”. Об этом сообщает “Медиазона” со ссылкой на telegram-канал пресс-службы петербургских судов.

На оглашение приговора 38-летний Бобров, находившийся под подпиской о невыезде, не явился. Козунова объявила его в розыск.

Накануне на youtube-канале “Социальная лаборатория Дмитрия Боброва” появилось видеообращение лидера НСИ. Бобров прямо предупредил, что на приговор не придет, заметив, что “с полным правом удаляется на время на отдых и покой”, и предложил сочувствующим перечислять деньги на его банковскую карту.

В прениях сторон, прошедших 5 сентября, прокурор запрашивал для подсудимого три года строгого режима. Сам Бобров вину не признал. В своем пространном выступлении в прениях он, в частности, подчеркнул, что обвинение не доказало даже того, что посты, за которые открыли дело, опубликованы именно им.

Фабулу обоих эпизодов дела составила публикация Бобровым на личной ВК-странице одной и той же статьи – “Расовая доктрина НСИ”. Дело против лидера НСИ завели в июне 2015-го по факту первой из публикаций, сделанной 26 января того же года.

Между тем 21 марта 2016-го Бобров вновь поместил свою статью, сопроводив ее комментарием: “Тот самый текст, за размещение которого на меня завели дело по 282-й статье. Кто-нибудь может сказать, что в нем разжигает национальную или расовую ненависть и в отношении каких конкретно групп и откуда это следует?” После этого в мае 2016-го против лидера НСИ возбудили новое дело и объединили его в одно производство с первым.

В суд дело ушло в конце июня прошлого года. Слушания по существу заняли почти два десятка заседаний.

НСИ характеризует свою идеологию как “русский народный социализм” и заявляет, что борется с “этнопреступностью” и нелегальной миграцией. Совместно с другими правыми организациями она участвует в “русских зачистках”.

В 2001 году Бобров организовал и возглавил нацистскую группировку “Шульц-88″. В 2003-м он был арестован, а в декабре 2005-го осужден к шести годам общего режима по “экстремистским” статьям УК. Трое других фигурантов дела получили условные сроки, один был оправдан, а преследование еще одного прекратили, поскольку на момент вмененного ему “преступления” он не достиг 16 лет. При этом реальных преступлений – убийств, нападений и т. п. – никому из обвиняемых инкриминировано не было.

Бобров освободился в 2009 году по окончании срока и вернулся в политику.

В 2011 году череповецкое отделение НСИ было запрещено как экстремистская структура. В сентябре 2015-го судья Петербургского горсуда Елена Витушкина по представлению прокурора города Сергея Литвиненко запретила всю организацию Боброва.