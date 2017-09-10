Воскресенье, 10 сентября 2017

ФБР подозревает российское государственное информагентство Sputnik в нарушении закона США об иностранных агентах, а именно в работе как иностранное пропагандистское средство без соответствующей регистрации. Об этом сообщает Yahoo News.

Некоторое время назад бывший вашингтонский корреспондент Sputnik Эндрю Фейнберг передал спецслужбе флэшку с письмами и другие документы, скачанные им со своего рабочего компьютера перед увольнением в мае месяце. 1 сентября агент ФБР и чиновник Минюста США допросили Фейнберга.

Вопросы к бывшему сотруднику Sputnik, как рассказал он Yahoo News, касались внутренней структуры агентства, редакционных процессов и финансирования. “Они хотели знать, откуда я получал задания и вообще поступали ли мне какие-либо указания из Москвы, – сообщил Фейнберг. – Их интересовали случаи, когда мне приходилось освещать определенные вопросы в заданном русле”.

Как отмечается в публикации, непонятно, является ли это расследование ФБР частью дела о вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года. Пресс-секретарь спецпрокурора Роберта Мюллера, руководящего расследованием этого дела, от комментариев отказался. Так же поступили и в Минюсте, а ФБР и вовсе проигнорировала запрос.

Между тем, указывает Yahoo News, ряд американских политиков, в том числе членов Конгресса, требуют от Минюста ужесточить применение закона об иностранных агентах. При этом беспокоит их в первую очередь деятельность Sputnik и российского пропагандистского телеканала RT. Так, в декабре 2016-го такое заявление сделал бывший посол США в Москве Майкл Макфол.

В мае нынешнего года, то есть непосредственно перед увольнением Фейнберга, пресс-комитет при Конгрессе США отказал ему в постоянной аккредитации как сотруднику Sputnik. Как поясняли в комитете, аккредитация не выдается СМИ, работающим на государственные, региональные или муниципальные власти.

Пресс-комитет при Конгрессе образован самими журналистами; в структуру аппарата Конгресса он не входит. Состав комитета периодически обновляется.

Закон о регистрации иностранных агентов действует в США с 1938 года. Он требует, чтобы структуры – представители иностранных правительств, а также зарубежные физические и юридические лица раскрывали свои род занятий и источники финансирования. Действие документа не распространяется на НПО, ведущие культурную деятельность, и на СМИ.