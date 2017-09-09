Суббота, 9 сентября 2017

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили, в июле лишенный украинского гражданства, с боем прорвался на территорию Украины из Польши. Об этом сообщает “Украинская правда”.

О намерении Саакашвили прибыть в воскресенье на Украину стало известно заранее. Вечером в субботу к погранпункту “Краковец” во Львовской области прибыли сотни сторонников Саакашвили; они разбили на ночь палаточный лагерь. К утру число встречающих превысило 1000 человек. В частности, встречать бывшего губернатора приехали депутаты Верховной рады Семен Семенченко (бывший командир батальона “Донбасс”) и Егор Соболев. У погранпункта установили сцену для проведения митинга.

Одновременно к “Краковцу” прибыли и титушки. Они попытались сорвать запланированную встречу. В Движении новых сил – партии Саакашвили – заявляли, что действия титушек координируются полицией. Именно силовики, утверждали сторонники бывшего губернатора, привезли к погранпункту шесть автобусов с хулиганами.

В обед полицейские задержали у “Краковца” свыше 100 граждан в камуфляже, вооруженных газовыми баллончиками, стартовым пистолетом и некими металлическими предметами. Сообщалось, что четверо задержанных имеют судимость. Имелись ли в виду титушки или сторонники Саакашвили, из публикации не понятно.

Около полудня активистка Femen вышла с обнаженным торсом и в полосатых чулках на автотрассу у “Краковца”. Один чулок у нее был бело-красным (в цветах польского флага), второй – сине-желтым (в цветах украинского). В руках активистка держала портреты Саакашвили и президента Украины Петра Порошенко, а на груди у нее было написано “Fools without borders” (англ. “Дураки без границ”).

“Акт Femen направлен на демонстрацию всей глубины циничного идиотизма, устроенного украино-грузинским дуэтом на украино-польской границе, – заявлялось на сайте группы. – Низкопробное политическое шоу с участием украинских и грузинских титушек призвано отвлечь внимание от голода, войны и насилия”.

Между тем Саакашвили в воскресенье утром находился в городе Жешув (Ряшев) на юго-востоке Польши. Там была запланирована пресс-конференция политика, которую, однако, в итоге отменили. Из Жешува Саакашвили вместе с женой и сыном направился в приграничный город Пшемысль (Перемышль). Его сопровождал целый ряд украинских политиков, в том числе лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко, бывший директор СБУ, вероятный кандидат в президенты Украины Валентин Наливайченко и группа депутатов Верховной рады.

В Пшемысле Саакашвили со своими сторонниками сел в украинский поезд “Інтерсіті+”, направлявшийся в Киев. Однако поездная бригада объявила по громкой связи пассажирам, что состав не тронется, пока бывший губернатор не покинет поезд. “Украинская власть нарушает права граждан Украины и других стран на территории Польши! – написал на своей ФБ-странице бывший советник директора СБУ Маркиян Лубкивский, также сопровождавший Саакашвили. – Мы заявили польской полиции о преступлении. Сотни пассажиров в заложниках произвола сейчас в поезде в Пшемысле!”

Сообщалось, что указание не отправляться, пока Саакашвили не сойдет с поезда, начальнице состава дала администрация “Укрзализницы”.

Бывший губернатор назвал министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна приспешником Порошенко. Он также сообщил, что глава МВД Польши Мариуш Блащак лично вмешался в ситуацию, чтобы поезд отправился в Киев.

Пассажирам “Інтерсіті+” предложили вернуться на Украину автобусами, пообещав возместить стоимость билетов. Часть людей этим предложением воспользовалась.

В итоге Саакашвили сошел с поезда. Состав ушел из Пшемысля примерно на три часа позже запланированного.

Около 18 часов бывший губернатор со своими сторонниками прибыл на границу к украинскому погранпункту “Шегини”. Польские силовики после непродолжительной проверки выпустили автобус Саакашвили из страны. Между тем украинские пограничники допустить бывшего губернатора на свою территорию отказались, заявив, будто погранпункт заминирован.

Сообщалось, что Саакашвили намерен вернуться в Польшу и обратиться за свидетельством лица без гражданства. При наличии такого свидетельства Украина не имела бы законных оснований отказать ему во въезде.

Однако в итоге сотни сторонников Саакашвили с украинской стороны границы устроили драку с силовиками, и в завязавшейся потасовке бывший губернатор проник в страну. Сопровождавший Саакашвили из Польши депутат Верховной рады Мустафа Найем поместил в Фейсбуке соответствующее объявление в 20:34.

После этого политик сел в машину и направился во Львов. На вопрос, как он намерен “далее двигаться на Киев”, Саакашвили ответил: “Сегодня соберемся во Львове, наверно, – в ближайшем городе – и решим”.

Источник в Госпогранслужбе Украины сообщил “Украинской правде”, что в захвате погранпункта “Шегини” участвовали около 700 сторонников бывшего губернатора.

Первое выступление Саакашвили по возвращении на Украину:

Указ о лишении Саакашвили украинского гражданства Порошенко издал 26 июля, когда бывший губернатор находился за рубежом. Причиной такой меры в Государственной миграционной службе Украины назвали то, что в анкете соискателя гражданства политик якобы указал неверные сведения. Он, пояснили чиновники, сообщил, что не находится под следствием за пределами Украины, тогда как на родине – в Грузии – был на тот момент заочно арестован.

Между тем информация о заочном аресте Саакашвили на момент предоставления ему украинского гражданства указом Порошенко была общеизвестной.

Депутат Верховной рады от Блока Петра Порошенко Владимир Арьев опубликовал факсимиле документа, представленного как анкета Саакашвили. Однако бывший губернатор заявил, что документ подделан – подпись под анкетой ему не принадлежит.

Политик неоднократно заверял, что намерен вернуться на Украину. Лишение гражданства он пообещал оспорить в суде.

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