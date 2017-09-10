Воскресенье, 10 сентября 2017

19-летний украинский блогер Павел Гриб, после похищения в Белоруссии заключенный в СИЗО-5 в Краснодаре по делу о содействии терроризму, сообщил адвокату “Агоры” Андрею Сабинину детали произошедшего с ним. Рассказ политзека юрист кратко изложил на своей ФБ-странице.

Неизвестные лица, следует из публикации, похитили Гриба 24 августа в Гомеле и вывезли в Смоленскую область России, где передали другим неизвестным. Там же примерно через два дня после похищения блогера был оформлен протокол его задержания. Затем Гриба доставили в Краснодар.

От комментирования обвинения, предъявленного политзеку, Сабинин воздержался, пояснив, что силовики взяли у него подписку о неразглашении.

Выглядит Гриб, по сообщению адвоката, “нормально”, однако беспокоится из-за того, что остался без лекарств. Блогер имеет инвалидность и должен постоянно принимать целый ряд препаратов. “Также не решены бытовые проблемы”, – добавил Сабинин.

О нахождении Гриба в СИЗО-5, неофициально контролируемом ФСБ, стало известно в четверг после обеда. Уже на следующий день Сабинин попытался встретиться с политзеком, однако администрация СИЗО незаконно отказала адвокату, потребовав у него санкцию следователя на посещение.

Блогер – сын капеллана и бывшего офицера Госпогранслужбы Украины Игоря Гриба. Активно выступал в соцсетях против российской агрессии и, по словам его отца, “часто не выбирал выражений по адресу врагов Родины”.

Некоторое время назад Гриб-младший познакомился во “Вконтакте” с некоей девушкой, имеющей в Skype аккаунт 44 Ruthenia. Молодые люди договорились встретиться 24 августа в Гомеле; девушка пообещала приехать туда из России. При этом планировалось, что уже вечером 24-го числа блогер вернется в Киев.

Позже появилась информация, что россиянке, которая выманила Гриба в Гомель, 17 лет, она жительница Сочи и проходит по некоему уголовному делу, а встречу блогеру назначила под давлением ФСБ.

Гриб-старший, не дождавшись сына, уже 25-го числа сам выехал в Гомель и там получил информацию, что молодой человек был объявлен в розыск по возбужденному сочинским горотделом ФСБ делу о теракте. Как передает “Медиазона”, после встречи с подзащитным Сабинин уточнил, что блогеру вменена часть 1 статьи 205.1 УК (содействие терроризму), предусматривающая от 5 до 10 лет колонии.

При этом Белоруссия целую неделю – до 31 августа – не подтверждала официально, что Гриб въехал в страну.

Генпрокуратура Украины расследует дело о похищении блогера.