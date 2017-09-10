Воскресенье, 10 сентября 2017

В Чите в ночь на понедельник совершено нападение на офис Забайкальского правозащитного центра. Об этом сообщает “Медиазона” со ссылкой на руководителя центра Анастасию Коптееву.

Злоумышленники сломали железную решетку на окне офиса, разбили его, проникли внутрь и похитили два ноутбука юристов, а также перевернули документы. Спустя 10 минут после срабатывания сигнализации на место нападения приехали сотрудники охраны, однако никого не обнаружили.

“Мы полагаем, что нападение на офис может быть связано с нашей правозащитной деятельностью. Тот факт, что их заинтересовали материалы дел в отношении должностных лиц, свидетельствует об этом. Также не исключено, что преступники действовали по наводке”, – заявила Коптеева.

Сотрудники центра ведут много дел в отношении лиц, работающих в органах власти Забайкалья.

По факту нападения полиция возбудила дело по статье 158 УК (кража). Правозащитники надеются установить личности нападавших с помощью видеокамер, установленных на соседнем здании СКР.