Пятница, 8 сентября 2017

Основного фигуранта первого (севастопольского) дела крымских мусульман Руслана Зейтуллаева, осужденного к 15 годам строгого режима по обвинению в членстве в “Хизб ут-тахрир”, доставили в ИК-2 строго режима в городе Салават в Башкирии. Об этом сообщает “Крым.Реалии” со ссылкой на адвоката Эдема Семедляева.

Исправительная колония в Салавате имеет плохую репутацию. В мае 2015 года заключенные провели там акции протеста, которые были спровоцированы издевательствами со стороны как администрации, так и сотрудничающих с нею “активистов”.

32-летний Зейтуллаев – рабочий-строитель из села Орлиное в черте аннексированного Севастополя. Он был арестован 23 января 2015 года. Согласно фабуле дела, которое вел крымский главк ФСБ, в конце марта 2014-го Зейтуллаев организовал в селах Орлиное, Тыловое и Штурмовое Балаклавского района Севастополя, а также в других частях города ячейку “Хизб ут-тахрир” для создания в Севастополе Крымского вилаята как административной единицы всемирного халифата. Как утверждается, от трех других фигурантов дела – Нури (Юрия) Примова, Рустема Ваитова и Ферата Сайфуллаева – он требовал вести пропаганду идей “Хизб ут-тахрир”, вербовать новых членов, а в дальнейшем – организовывать собственные подразделения этой структуры.

На следствии все четверо политзеков отказались от дачи показаний. Зейтуллаев не давал показаний и в ходе первого процесса по делу, который прошел в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове в середине прошлого года.

В прениях сторон прокурор Геннадий Труханов запрашивал 17 лет строгого режима по части 1 статьи 205.5 российского УК (организация деятельности террористической организации), для Сайфуллаева – восемь, а для Примова и Ваитова – семь лет общего режима по части 2 этой же статьи (участие в деятельности такой организации).

Однако судейская коллегия под председательством Вячеслава Корсакова 7 сентября 2016 года переквалифицировала обвинение Зейтуллаеву с части 1 статьи 205.5 на часть 2 и дала ему семь лет общего режима. Остальные трое политзеков получили минимальные сроки, предусмотренные кодексом, – пять лет общего режима.

Никто из подсудимых не признал вину. Выступая с последним словом, они заявили о политической мотивированности дела.

Между тем прокуратура обжаловала приговор Зейтуллаеву. 27 декабря 2016-го коллегия ВС в составе Игоря Крупнова, Александра Замашнюка и Сергея Сокерина отменила приговор основному фигуранту и подтвердила решения в отношении трех остальных.

В начале нынешнего года Примова, Ваитова и Сайфуллаева отправили в колонии. Примов содержится в марийской ИК-5 в поселке Ясный Советского района, Ваитов – в ИК-1 в Кургане, а Сайфуллаев – в кировской ИК-17 в Омутнинске. Две последние колонии имеют репутацию пыточных.

Между тем дело Зейтуллаева с февраля нынешнего года рассматривалось в СКОВСе повторно. В прениях тот же прокурор Труханов вновь требовал для Зейтуллаева 17-летнего срока. Однако 26 апреля коллегия под председательством Анатолия Колесника, согласившись с квалификацией дела по части 1 статьи 205.5, дала политзеку 12 лет строгого режима, то есть срок ниже нижнего предела.

Прокуратура повторно обжаловала приговор, и коллегия ВС в составе Александра Воронова (председательствующий), Олега Дербилова (судья-докладчик) и Дмитрия Сабурова увеличила Зейтуллаеву срок до 15 лет. В качестве дополнительного наказания политзеку был назначен год ограничения свободы после выхода из колонии (

ВИДЕО). Это минимальный срок заключения и минимальный срок ограничения свободы из тех, что предусмотрены кодексом.

С апреля нынешнего года Зейтуллаев трижды держал голодовки протеста. Требованиями последней были допуск к нему украинского омбудсмена Валерии Лутковской, генконсула Украины в Ростове Виталия Москаленко и российских правозащитников и журналистов, а также возвращение его на Украину и прекращение преследований крымских татар.