Суббота, 9 сентября 2017

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов, осужденный к 20 годам строгого режима по сфабрикованному делу о терроризме в Крыму, доставлен из якутской колонии в СИЗО-1 в Иркутске. Об этом в субботу сообщила “Сибирь без цензуры” со ссылкой на членов областной ОНК, в тот же день посетивших политзека в СИЗО.

Сенцов рассказал общественникам, что около недели назад его забрали из ИК-1 в Якутске, не объяснив причину этапирования.

Политзек содержится в одиночной камере в подвале красного корпуса СИЗО-1. “Как говорят сами заключенные, красным этот корпус СИЗО называется из-за наличия в нем “разработочных” камер, где сидят прессовщики, – говорится в публикации. – Мы не знаем так ли это, но можем подтвердить, что корпус сделан из красного кирпича”.

Как рассказали общественники, камера Сенцова недавно отремонтирована, в ней чисто и сухо. Сам политзек чувствует себя хорошо, передают члены ОНК.

Об этапировании Сенцова из якутской ИК-1 первой написала в четверг вечером на своей ФБ-странице журналистка Зоя Светова (сейчас пост удален, однако его копии сохранились в соцсетях, а информация разошлась по СМИ). Светова писала, что, по слухам, политзека перевели в ИК-19 в рабочем поселка Маркова Иркутского района, однако пресс-служба ФСИН уже двое суток отказывается это подтвердить.

В пятницу пресс-секретарь украинского МИДа Марьяна Беца передала в своем твиттере, что ведомство проверяет информацию об этапировании Сенцова.

Иркутский СИЗО-1 имеет репутацию одной из самых страшных тюрем России. Там заключенные, сотрудничающие с администрацией, по указанию оперативников жестоко пытают других арестованных.

Сенцов предположительно побывал в этом СИЗО в марте прошлого года. В Иркутской области он содержался около полутора недель на пути в Якутию.

Приговор Сенцову вынес 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Второй фигурант дела – левый активист Александр Кольченко – получил 10-летний срок. 24 ноября того же года Верховный суд оставил приговор политзекам без изменений.

Ни Сенцов, ни Кольченко вину не признали.

В октябре 2016 года сообщалось, что российский Минюст отказал Украине в выдаче политзеков. Чиновники сослались на то, что Сенцов и Кольченко после аннексии Крыма стали гражданами России, а потому согласно российским законам даже при наличии у них гражданств других государств выдаче для отбытия сроков в эти страны не подлежат. В действительности, однако, ни Сенцов, ни Кольченко не становились гражданами России. Оба политзека неоднократно подчеркивали, что имеют только украинское гражданство.

Как сообщала двоюродная сестра Сенцова Наталья Кочнева (Каплан), в якутской ИК-1 политзека неоднократно помещали в ШИЗО. Между тем адвокат Дмитрий Динзе, в декабре 2016-го посетивший своего клиента в колонии, сообщал, что у него “все нормально”. Режиссер рассказал адвокату, что за время заключения написал пять сценариев и одну повесть.

В конце апреля 2017 года Американский ПЕН-центр вручил представителям Сенцова премию “Свобода писать”, присужденную за короткометражные фильмы “Хорошо ловится рыбка-бананка” и “Рог быка” и полнометражную ленту “Гамер”.