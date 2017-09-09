Суббота, 9 сентября 2017

Верховный суд аннексированного Крыма закрыл от публики слушания по апелляционным жалобам на продление арестов политзекам Ахматджону Абдуллаеву и Немату Исроилову, обвиняемым по “террористическим” статьям российского УК. Об этом в четверг сообщили “Крым.Реалии”.

Приставы не допустили явившихся на слушания граждан в здание суда, сославшись на то, что им “так приказали”. Никаких законных оснований для закрытия заседаний они не привели.

До сих пор о преследовании Абдуллаева и Исроилова в прессе сообщалось только один раз – в октябре прошлого года. Оба обвиняемых заключены в симферопольский СИЗО-1. На тот момент не было известно, являются ли они фигурантами одного или же разных дел. Из недавних материалов на сайте верховного суда Крыма следует, что оба проходят по одному делу.

Обоим политзекам вменена часть 2 статьи 205.5 российского УК (участие в деятельности террористической организации), предусматривающая от 10 до 20 лет колонии, а Абдуллаеву – также часть 1 статьи 205.1 (содействие терроризму), санкция которой составляет от 5 до 10 лет.

Абдуллаеву 41 год, он гражданин Киргизии. Арестовали его в конце августа 2016 года. О личности Исроилова никаких сведений в прессе не появлялось. Его фамилия позволяет предположить, что он приезжий из Узбекистана или Таджикистана.

Ходатайства о продлении арестов каждому из политзеков подал в верховный суд Крыма следователь УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю С. Босиев. Оба ходатайства были удовлетворены 21 августа. Решение в отношении Абдуллаева принял судья Михаил Соболюк, решение в отношении Исраилова – судья Андрей Палий. В суде спецслужбу представлял другой следователь – Д. Грамашов, известный также участием во втором деле крымских мусульман.

Ходатайства Босиева были поданы в верховный суд, поскольку вопрос стоял о продлении обвиняемым арестов на срок больше года.

Абдуллаева защищает известный в Крыму независимый адвокат Оксана Железняк. Она участвовала в первом деле крымских мусульман, а также представляла интересы зампреда Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и фигуранта второго дела “украинских диверсантов” Владимира Дудки. Защитой Исроилова занимается Игорь Пивоваров.

Оба юриста подали в коллегию по уголовным делам верховного суда Крыма апелляционные жалобы на продление арестов своим доверителям – эти жалобы и рассматривались в разное время 7 сентября. Об итогах заседаний СМИ не сообщали.

Что именно ФСБ вменяет Абдуллаеву и Исроилову, также неизвестно.