Суббота, 9 сентября 2017

В прениях сторон по делу о подготовке теракта в Ростове-на-Дону прокурор – младший советник юстиции Виталина Чуркова – запросила для 23-летней Татьяны Карпенко 15 с половиной лет общего режима со штрафом 150 тысяч рублей, а для 27-летней Натальи Гришиной – 12 лет общего режима со штрафом 100 тысяч рублей. О заседании, прошедшем в пятницу, тогда же сообщил “Кавказский узел”.

Адвокаты Карпенко Рамиль Сефиханов (по соглашению) и Светлана Волкова (по назначению) заявили о недоказанности обвинения и потребовали оправдательного приговора.

Прения продолжатся 13 сентября; начало заседания в 10 часов. Как ожидается, перед судьями выступят сама Карпенко, а также Гришина и ее защитники.

Слушания по делу продолжаются с июня в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове. Процесс ведет коллегия под председательством Анатолия Колесника. Ранее он председательствовал в тройках, вынесших заведомо неправосудные приговоры дагестанскому салафитскому имаму Магомеднаби Магомедову (Сильдинскому) и основному фигуранту первого (севастопольского) дела крымских мусульман Руслану Зейтуллаеву.

Карпенко и Гришиной вменяются часть 1 статьи 30 – пункт “а” части 2 статьи 205 (приготовление к теракту в составе группы лиц; до 10 лет колонии), часть 1 статьи 205.1 (содействие терроризму; от 5 до 10 лет) и часть 2 статьи 222.1 УК (незаконный оборот взрывчатки группой лиц по предварительному сговору; от 3 до 8 лет). Первой из фигуранток инкриминирована также статья 156 кодекса (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего; до 3 лет колонии). Обвиняемые заключены в СИЗО.

Карпенко – уроженка Цимлянска, а Гришина родилась в Казахстане, но также является гражданкой России. Обе учились в Донском техническом университете (на момент задержания были на четвертом курсе) и работали без официального оформления в магазине “Халяль”. Карпенко разведена, у нее есть трехлетняя дочь; Гришина не замужем.

16 декабря 2015 года Карпенко была оштрафована по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды) – как можно заключить из репортажа “Кавказского узла”, за публикацию на личной ВК-странице включенной в список экстремистских материалов проповеди одного из идеологов “Имарата Кавказ” Саида Бурятского.

В деле Карпенко и Гришиной 30 томов. Как утверждает обвинение, Карпенко – основная фигурантка – разделяет взгляды “Имарата Кавказ” и “Исламского государства” (в действительности у этих организаций разные взгляды, и на Северном Кавказе ИК конкурирует с ИГ). Осенью 2015 года, заявляется в деле, Гришина по поручению Карпенко оказывала давление на работавшую вместе с ними в “Халяле” Викторию Семенову, чтобы та совершила самоподрыв. Семенова, говорится в обвинительном заключении, находилась на последних месяцах беременности, а ее муж по фамилии Магомедов, с которым она заключила исламский брак, но расписана не была, погиб в Сирии. Карпенко и Гришина убеждали Семенову, что самоподрыв станет ее местью за мужа.

Фигурантки самостоятельно приняли у нее роды, а сыну сделали обрезание.

Как утверждается, “примерно в ноябре 2015 года” Семенова ответила согласием. После этого, с декабря 2015-го по 16 января 2016-го, фигурантки начали подыскивать оптимальное место для теракта. Обвинение заявляет, что они выбирали между торговым центром “Рио” и мегацентром “Горизонт”.

Кроме того, Карпенко обвиняется в том, что в декабре 2015 – январе 2016 года несколько раз в “грубой и агрессивной форме” оттолкнула свою дочь, мешавшую ей читать Коран.

22-летняя Семенова признала вину и заключила досудебное соглашение с прокуратурой. Материалы в ее отношении выделили в отдельное производство. В июне, выступая в процессе Карпенко и Гришиной, Семенова оговорила подсудимых. Как отмечали адвокаты Карпенко и Гришиной, все обвинение против их клиенток основывается именно на показаниях бывшей подруги.

26 июля коллегия СКОВСа под председательством Андрея Облучкова приговорила Семенову к трем годам общего режима с годовым ограничением свободы после выхода из колонии. Дело было рассмотрено в особом порядке.

Между тем Карпенко и Гришина вину категорически отрицают.

Карпенко, Гришина и Семенова вместе снимали флигель на улице Народного ополчения в Ростове. Всех троих задержали 17 января 2016 года. Тогда утверждалось, что при обыске изъяты две пачки эластита весом 400 грамм каждая и “литература, которая может быть экстремистской”. При этом сообщалось, что вместе с тремя женщинами задержали некоего молодого человека.

Между тем в мае прошлого года начальник ростовского ЦПЭ Артур Метцгер, также рассказывая о четырех задержанных по делу, заявлял, что все четверо – женщины.