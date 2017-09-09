Из приговора публицисту Ибрагимову исключено упоминание Кадырова
Коллегия Верховного суда Чечни под председательством Натальи Межидовой подтвердила условный срок публицисту Ризвану Ибрагимову, однако постановила исключить из мотивировочной части приговора упоминание главы региона Рамзана Кадырова. О рассмотрении апелляционной жалобы публициста, прошедшем в пятницу, тогда же сообщили “Кавказ.Реалии”.
Теперь Ибрагимов намерен обратиться в кассационную инстанцию – Верховный суд России, – а также подать жалобу в ЕСПЧ. Уже сразу после приговора он отмечал, что не рассчитывает на справедливое решение в апелляции.
Приговор 59-летнему Ибрагимову вынесла 20 июня судья Октябрьского райсуда Грозного Хадижат Налаева. Она дала публицисту два с половиной года условно с двухлетним испытательным сроком по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды) за публикацию пяти книг об истории чеченцев.
Прокурор запрашивал для подсудимого три года условно. Сам публицист вину не признал. В последнем слове он заявил, что Налаева должна не только оправдать его, но и вынести частное определение по факту фабрикации против него уголовного дела.
Ибрагимов – автор книг “Тайна родословной пророков”, “Еврейский народ не тот, за кого себя выдает”, “Палестина? Нет, Чечня!”, “Послание о народе нохчи”, “Берке, Джучи или Берс-шейх?”. Он утверждает, что чеченцы древнейшая нация в мире, а все пророки – предки этой нации.
Весной 2016 года окружение Кадырова обвинило публициста в мифотворчестве и разжигании межнациональной розни. После этого Ибрагимова и его единомышленника Абубакара Дидиева – автора книги “Скрытая история пророков” и визионерской поэмы “Слово Всевышнего” – начали травить.
1 апреля 2016-го Ибрагимов и Дидиев были похищены полицейскими из своих домов без оформления протоколов задержания. Вечером 5 апреля обоих освободили после публичной критики на прошедшей в резиденции Кадырова встрече и.о. главы Чечни с писателями, учеными и клириками. Ибрагимов и Дидиев принесли извинения Кадырову и другим участникам встречи.
5 мая 2017 года, на открытии слушаний по своему уголовному делу, Ибрагимов сообщил, что его и Дидиева после похищения пытали током в подвале грозненского ОП “Октябрьский”. В организации похищения и пыток Ибрагимов обвинил Магомеда Хийтанаева, который является помощником главы Чечни Рамзана Кадырова и кадием (шариатским судьей) Грозного. Фабрикацию дела против себя публицист назвал следствием этого похищения.
Дидиев сразу после освобождения выехал из Чечни. Между тем против Ибрагимова 27 мая 2016-го возбудили дело об экстремизме. Свободы на время следствия и суда его не лишали.
Преследование Ибрагимова было начато по доносу гражданки Заиры Пайзулаевой, поданному еще в январе 2016 года.
22 июля 2016-го судья Заводского райсуда Грозного Ахмед Имаев объявил книги, фигурировавшие в уголовном деле публициста (за исключением “Берке, Джучи или Берс-шейх?”), экстремистскими материалами. Самого Ибрагимова не уведомили о заседании; при этом в тот же день Старопромысловский райсуд чеченской столицы отправил его в психбольницу для прохождения стационарной экспертизы по делу. Там Ибрагимов находился весь месяц, отведенный законом на обжалование решения.
В дальнейшем публицист добился восстановления сроков обжалования. 25 мая 2017-го коллегия Верховного суда Чечни в составе Асламбека Висаитова, Вахиты Довлетмерзаева и Мусы Вагапова отменила решение Имаева по формальному основанию – из-за того, что Ибрагимов не был уведомлен о слушаниях. При этом сам публицист настаивал на пересмотре решения по существу.
Росфинмониторинг включил Ибрагимова в список террористов и экстремистов. Однако в апреле нынешнего года публицист сообщил, что после его обращения в прокуратуру Чечни Московский индустриальный банк разблокировал его счет.