Пятница, 8 сентября 2017

Министерство обороны в связи с 55-летием со дня доставки первых советских баллистических ракет на Кубу рассекретило данные о потерях во время острой фазы Карибского кризиса и в последующий период. Об этом говорится в сообщении департамента информации военного ведомства.

“Точное число потерь советских военнослужащих в ходе операции официально не публиковалось. По данным Минобороны, с 1 августа 1962 года по 16 августа 1964 года на Кубе погибли 64 советских гражданина”, – отмечается в сообщении.

Идея проведения секретной операции “Анадырь” по размещению на Кубе советских ракет с ядерными боеголовками принадлежала советскому лидеру Никите Хрущеву. “Проведенная в июне – октябре 1962 года операция стала ответной мерой на размещение американских ракет в Турции и Италии, а также на угрозы американского военного вторжения на Кубу. Расширение советского военного присутствия на Кубе, расположенной в 200 км от США, вызвало Карибский кризис – резкое обострение советско-американских военно-политических отношений периода “холодной войны”, поставившее мир на грань ядерного столкновения между двумя сверхдержавами”, – заявляют в Минобороны.

10 июля 1962 года на Кубу под видом специалистов сельского хозяйства отправилась передовая рекогносцировочная группа. Ее возглавлял командующий войсками Северо-Кавказского военного округа генерал армии Исса Плиев.

9 сентября 1962 года на Кубу были доставлены первые советские баллистические ракеты. Позднее были доставлены ядерные боезаряды к ним. На Кубу отправлялись два вида баллистических ракет средней дальности – Р-12 с радиусом действия более 2 тысячи км и Р-14 с дальностью действия более 4 тысяч км. Они были оснащены ядерными боеголовками мощностью в 1 мегатонну. Всего было запланировано разместить 40 ракет, 24 Р-12 и 16 Р-14.

Численность группировки советских войск на Кубе достигала 50 тысяч человек. На остров были доставлены четыре мотострелковых полка, два танковых батальона, 40 истребителей МиГ-21, 28 бомбардировщиков Ил-28, зенитно-ракетные комплексы С-75, два подразделения крылатых ракет, артиллерия.

14 октября 1962 года американский самолет-разведчик U-2 сфотографировал стартовые позиции советских баллистических ракет. Идентифицировать их помогли материалы, предоставленные американским и британским агентом, полковником ГРУ Олегом Пеньковским. Он был арестован 22 октября, в день объявления американской морской блокады Кубы.

Карибский кризис был урегулирован джентльменским соглашением Хрущева и президента США Джона Кеннеди. СССР эвакуировал с Кубы ракеты, ядерные боеголовки и другие наступательные вооружения и обязался не размещать их там впредь. США сняли блокаду Кубы, но получили право контролировать вывоз ракет, досматривая советские суда в море, что было крайне унизительно для Москвы. Американцы также обещали не предпринимать военной интервенции против режима Кастро.

Несколько месяцев спустя США вывели из Турции ракеты средней дальности “Юпитер”, размещение которых в 1961 году побудило Хрущева решиться на кубинскую авантюру. К 1963 году эти ракеты уже устарели, и Кеннеди не рассматривал их вывод как уступку Советскому Союзу.

По итогам операции “Анадырь” 1001 военнослужащий “за образцовое выполнение специального задания правительства” был награжден орденами и медалями, в том числе 18 человек – орденом Ленина, 38 – орденом Красного Знамени, 591 – орденом Красной Звезды.