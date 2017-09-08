Россия в петле
Мы писали не раз о том, что эта “петля Анаконды” – давний план по окружению России цепочкой враждебных к ней стран и территорий – от Прибалтики до Восточной Азии. В последнее время нам удалось разрубить эту “петлю” в районе Ближнего Востока (в Сирии), но с западной стороны проблем для Москвы не убавилось: НАТО в Эстонии уже в 100 км от Петербурга. Польша, Украина и Грузия – не самые благостные места на нашей границе, а на Востоке идет нагнетание вокруг КНДР, что бьет одновременно по интересам и безопасности и России, и Китая. Да еще Средняя Азия вызывает беспокойство в связи с возросшей активностью исламистских сил как на местах, так и по другую сторону границы – в Афганистане.
Сергей Филатов, обозреватель журнала “Международная жизнь”
Г о д у н о в
Вам ведомо, великие бояре,
Какие на Руси теперь настали
Крутые времена: король Батур
За городом у нас воюет город;
В его руках Усвят, Велиж и Полоцк;
Великих Лук уж взорваны им стены,
И древний Псков, наш кровный русский город,
Бесчисленным он войском обложил.
Меж тем в Ливонию ворвался швед,
Завоевал Иван-город, Копорье;
А там с востока и с полудня хан
Опять орду вздымает; сотни тысяч
Уже идут на Тулу и Рязань;
Болезни, голод, мор – и в довершенье
Нам черемисы мятежом грозят!
Алексей Толстой. “Смерть Иоанна Грозного”
А л е х а.
…Вот он, вот он, конец света!
Завтра встанем в неглиже,
Встанем-вскочим: свету нету,
Правды нету,
Денег нету,
Ничего святого нету, -
Рейган в Сирии уже!
Х о р (уже успевших выпить и прокрякаться).
Ничего на свете нету, -
Рейган в Вологде уже!
П р о х о р о в (зычно).
Этот день победы!!
Венедикт Ерофеев. “Вальпургиева ночь, или Шаги командора”