Пятница, 8 сентября 2017

Мы писали не раз о том, что эта “петля Анаконды” – давний план по окружению России цепочкой враждебных к ней стран и территорий – от Прибалтики до Восточной Азии. В последнее время нам удалось разрубить эту “петлю” в районе Ближнего Востока (в Сирии), но с западной стороны проблем для Москвы не убавилось: НАТО в Эстонии уже в 100 км от Петербурга. Польша, Украина и Грузия – не самые благостные места на нашей границе, а на Востоке идет нагнетание вокруг КНДР, что бьет одновременно по интересам и безопасности и России, и Китая. Да еще Средняя Азия вызывает беспокойство в связи с возросшей активностью исламистских сил как на местах, так и по другую сторону границы – в Афганистане.

Сергей Филатов, обозреватель журнала “Международная жизнь”

Г о д у н о в

Вам ведомо, великие бояре,

Какие на Руси теперь настали

Крутые времена: король Батур

За городом у нас воюет город;

В его руках Усвят, Велиж и Полоцк;

Великих Лук уж взорваны им стены,

И древний Псков, наш кровный русский город,

Бесчисленным он войском обложил.

Меж тем в Ливонию ворвался швед,

Завоевал Иван-город, Копорье;

А там с востока и с полудня хан

Опять орду вздымает; сотни тысяч

Уже идут на Тулу и Рязань;

Болезни, голод, мор – и в довершенье

Нам черемисы мятежом грозят!

Алексей Толстой. “Смерть Иоанна Грозного”

А л е х а.

…Вот он, вот он, конец света!

Завтра встанем в неглиже,

Встанем-вскочим: свету нету,

Правды нету,

Денег нету,

Ничего святого нету, -

Рейган в Сирии уже!

Х о р (уже успевших выпить и прокрякаться).

Ничего на свете нету, -

Рейган в Вологде уже!

П р о х о р о в (зычно).

Этот день победы!!

Венедикт Ерофеев. “Вальпургиева ночь, или Шаги командора”