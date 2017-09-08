Пятница, 8 сентября 2017

МВД выступило с инициативой ужесточить наказание за изготовление и сбыт поддельных документов с двух до трех лет лишения свободы. Предлагаемые поправки в Уголовный кодекс опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов.

Изменения, в частности, вносятся в статью 327 УК (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков). За подделку паспорта или удостоверения в целях его использования либо сбыт таких документов предлагается наказывать ограничением свободы, принудительными работами или лишением свободы на срок до трех лет. Действующая редакция статьи предусматривает те же наказания на срок до двух лет.

Также в МВД предлагают ужесточить до одного года лишения свободы за хранение поддельных документов в целях использования или сбыта. В настоящее время такие деяния влекут арест на полгода или наказание, не связанное с лишением свободы.

По данным полиции, несмотря на то, что количество преступлений, связанных с подделкой документов, в последние годы снижалось, оно остается стабильно высоким. В 2014 году их зарегистрировано почти 40 тысяч, в 2015 году – около 39 тысяч, в 2016 году – более 33,7 тысячи.

Кроме того, предлагается признавать незаконным предпринимательство, осуществляемое без аккредитации, если она обязательна по закону. Согласно действующей статье 171 УК, преступлением считается предпринимательская деятельности без регистрации или без необходимой лицензии.

“В настоящее время получила широкое распространение практика создания нелегальных сетей по продаже сертификатов, протоколов соответствия не имеющими аккредитации лицами, которые не проводят необходимых испытаний и исследований продукции”, – говорится в пояснительной записке. В МВД считают, что это “не только негативно отражается на качестве продукции, но и отрицательно влияет на импортозамещение, поскольку недобросовестные товаропроизводители, приобретая импортную продукцию, вносят изменения в ее упаковку и техническую документацию, а впоследствии получают сертификаты соответствия как на продукцию, произведенную в России”.