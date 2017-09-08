Пятница, 8 сентября 2017

…девятиклассник Михаил Пивнев украл у отца травматический пистолет, пришел в класс… запугал одноклассников, пальнул в педагога и ударил ее молотком для мяса… внимательный читатель новостей успел заметить, что школьник – частый посетитель оппозиционных пабликов, в которых слов куда больше, чем дел. Каждый день пользователи, которые очень не любят власть, накачивают друг друга благородной яростью, и ребенок, попав в эту среду, быстро учится главному – можно все. Кремль настолько плох, что дальше некуда, поэтому – почему бы и не стрелять?

Михаил Бударагин, шеф-редактор газеты “Культура”

- Страшно мне вымолвить: оскудела моя любовь к царю, сердце мое от него отвратилось!..

- Сын мой, – сказал игумен, глядя с участием на Максима, – должно быть, сатанинское наваждение помрачило твой рассудок… Много тяжких преступников исповедовал я в этом храме: были и церковные тати, и смертные убойцы, а не бывало такого, кто повинился бы в нелюбви к государю!

Максим побледнел.

- Стало, я преступнее церковного татя и смертного убойцы! – воскликнул он. – Отец мой, что мне делать? Научи, вразуми меня, душа моя делится надвое.

Алексей Толстой. “Князь Серебряный”