Пятница, 8 сентября 2017

Допинг-пробы трех гандболисток молодежной сборной России, выступившие в ее составе на чемпионате Европы среди игроков не старше 19 лет, оказались положительными. Об этом сообщается на сайте Европейской федерации гандбола.

Одна из спортсменок сдала положительный допинг-тест в ходе основного раунда чемпионата , две – во время финальной стадии турнира. Имена возможных нарушительниц антидопинговых правил не сообщается.

Пресс-служба Федерации гандбола России сообщила, что спортсменки попались на мельдонии. “Федерация гандбола России была уведомлена о данном инциденте 23 августа 2017 года, после чего находится в плотном контакте с ответственными представителями EHF и действует в соответствии с регламентами EHF и WADA (Всемирного антидопингового агентства. – Ред.)”, – отмечается в сообщении.

“По данному инциденту в качестве одного из основных вариантов ФГР рассматривает спланированную акцию или провокацию и обратилась с соответствующим заявлением в правоохранительные органы, которыми начато углубленное и компетентное расследование”, – заявили в Федерации гандбола Росиии.

Чемпионат Европы проходил в августе в Словении. Российская команда заняла второе место, уступив в финале сборной Франции.

В середине мая совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил Российское антидопинговое агентство права самостоятельно тестировать спортсменов по крайней мере до ноября нынешнего года. Одним из требований WADA стало увольнение олимпийской чемпионки Елены Исимбаевой с поста председателя наблюдательного совета РУСАДА. Позже это требование было выполнено.