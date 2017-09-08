Пятница, 8 сентября 2017

Дмитрия Бученкова продолжают судить, как будто никому и не приходит в голову, что на снимках с Болотной – совсем не он, а его там в помине не было.

Приходил в пятницу очередной “потерпевший” – Дмитрий Шашков. Грузный, не очень молодой человек с крепкой лобастой головой. Он, конечно, мент до мозга костей в смысле взгляда на мир. Да что мне его взгляд? У штукатура, врача или балетного танцора – свои профдеформации, лишь бы лечили и танцевали хорошо. А так – нормальный мужик. О событиях на Болотной рассказывал неохотно. “Я вообще хочу эту историю забыть”, – ответил на протокольный вопрос судьи, желает ли, как потерпевший, участвовать в дальнейших заседаниях.

Вот судья Лариса Семенова в последнее время явно свою заинтересованность проявляет, вопросы все чаще свидетелям задает. Чуть услышит про беспорядки (а менты по-своему это понимают: строем не ходили, сердито кричали – бардак, беспорядки, народу много – значит массовые), так и впивается в свидетеля: “А какие лозунги кричали?” Прошлый свидетель думал-думал и выдавил: “Ну, антиправительственные лозунги…” Судья Семенова обрадовалась: “Антиправительственные?! Понятно!” А этот Шашков мрачно: “Не помню, что кричали”.

На вопрос судьи, почему признан потерпевшим, стал смущенно оправдываться: “С меня сзади пытались сдернуть шлем, ремнем по лицу проехали, я боялся, что мне застежкой глаз выбьет, голову отклонил, чтобы он соскользнул легче, но все равно как-то почувствовал”. Она не унимается: “Но боль-то почувствовали?” Он, неохотно: “Честно говоря, я тогда ничего не чувствовал, но наверное, больно, было”. Вот про своего подчиненного Прохорова, которого “приложили” посильнее (это ему “скололи эмаль на двух зубах”) и которого сам из толпы вытаскивал, гораздо больше рассказывал. Видно, что возмущен и сочувствует.

Капитан Шашков выводит Прохорова за оцепление

А на еще один дежурный вопрос – какого наказания для Дмитрия Бученкова желает, если того признают виновным, – неожиданно уверенно ответил: “Самого легкого. Я думаю, он уже наказан – вон уже сколько времени следствие и суд идут!”

Все бы ничего, да только Бученкова он опознал – как “человека, на его глазах пнувшего ногой неизвестного омоновца”. А ведь в мае 2012 года, когда Шишков давал первые показания про эпизод действительно пострадавшего подчиненного, о “человеке в черном капюшоне” (так описывают псевдо-Бученкова с Болотной) не сказал ни слова. Спустя же три года, когда на Дмитрия дело завели, “вспомнил”, что заметил, как рядом с ним “черный” омоновца ногой пнул в бедро. И узнал в том “черном” Дмитрия.

И сам ведь понимает, что ерунду говорит: “Глаз и верхней части лица не видел под козырьком и капюшоном, а нижняя тогда без бороды была, поэтому по-другому выглядела”. Адвокат Светлана Сидоркина его спрашивает: “По каким же признакам тогда Бученкова узнали?” “По росту и фигуре, – говорит. – И вообще я плохо помнил, но мне следователь много видео показывал, после этого и узнал”.

Шашков действительно мог видеть “черного”. Но он соврал: “черный” пнул в зад не “неизвестного омоновца”, а его самого. Впрочем, эта ложь не самая страшная, и я понимаю ее мотив: ему стыдно. Наверное, потому он и не упомянул об этом случае на первом допросе.

Капитан Шашков получает пинок от “черного” или “Козырька”, как его прозвали следователи

Я не знаю, зачем он в “черном” Дмитрия опознал. Может, обида ему глаза застила, может, премию пообещали, а может, просто поверил следователю, что Бученков впрямь тот самый смутьян. А что на Болотной были злонамеренные смутьяны – в этом все приходящие полицейские уверены. Они это так видят: была масса “нормальных людей” (как сказал Шишков, “люди кричали что-то наболевшее” – ведь точно!). А были боевики в черной одежде, которые “выскакивали из-за людей, нападали на полицию и прятались в толпе”.

Миф о “провокаторах в черном на Болотной” сложился уже давно. К сожалению, участники демонстрации 6 мая и сочувствующие либералы во многом этот миф родили сами, на радость следователям, больным на всю голову конспирологией. Надо же было как-то оправдаться, когда власти и пропаганда выкатили им претензии в насилии – число “пострадавших” полицейских в официальных сводках росло тогда на глазах, от семи вначале до восьмидесяти в итоге. Как можно, мы же мирная демонстрация, даже когда нас бьют, мы ленточками машем! Пришлось найти детское объяснение: “Это не я чашку разбил, это кошка”. Теперь пятый год это расхлебывают сидящие на скамье обвиняемых болотники.

И это сейчас мне кажется гораздо боле поучительным, чем история про полицейских “свидетелей”. Потому что о том, как система растлевает людей, “по долгу службы” вбрасывающих бюллетени на выборах, брешущих на телеканалах или дающих ложные показания в суде, сказано уже достаточно. Что, конечно же, не снимает ответственности с сотрудника ППС УВД по ВАО капитана полиции Дмитрия Шашкова.