Пятница, 8 сентября 2017

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об увольнении главы и замглавы управы района Ново-Переделкино после появления видеоролика о готовящихся подтасовках на муниципальных выборах. В районе заменены все председатели участковых избирательных комиссий, сообщил градоначальник.

“Стараемся проводить максимально честные выборы. Но, видимо, не всем это нравится, – написал мэр в твиттере. – За грубейшие нарушения в Ново-Переделкино уволил главу управы, замглавы управы. Документы в понедельник передадим в прокуратуру. Заменены все председатели избирательных участковых комиссий в районе”.

В ночь на субботу был опубликован видеоролик “Сколько стоят честные выборы?”, в котором замглавы управы Ново-Переделкина Светлана Антонова обсуждает с представителями участковых избирательных комиссий методы подтасовок на выборах.

Антонова объясняет как “учитывать явку наших сторонников” и требует не начинать подсчет бюллетеней без звонка из управы. Она также советует “попридерживать” членов избирательных комиссий. Как объясняет замглавы управы, надо “чтобы по округу, по району прошла наша пятерка”. Одной из собеседниц она говорит: “Сейчас наша судьба зависит, всей управы деньги и время, от того, как мы проведем выборы”.

В нескольких эпизодах Антонова передает собеседницам конверты с неизвестным содержимым, которое называет “вознаграждением” и “авансом”.

Антонова заявила “Медузе”, что содержание видеозаписи “не соответствует действительности”. “Жуткая клевета, жуткая нарезка. Я сейчас просто в шоке”, – сказала замглавы управы.

В субботу утром в связи с публикацией ролика прошло заседание Московской городской избирательной комиссии. По словам источника “Медузы”, близкого к мэрии, Мосгоризбирком решил обратиться в правоохранительные органы с представлением о пресечении противоправных действий. Территориальной избирательной комиссии Ново-Переделкино поручено провести заседание и рассмотреть эту ситуацию. Кроме того, МГИК поручил территориальному избиркому отреагировать на случившееся и, возможно, отстранить виновных от работы в комиссиях, а также провести разъяснительную работу среди всех председателей УИКов. Мосгоризбирком также попросил мэрию принять меры по отношению к Антоновой, если для этого будут основания.

Автор видеозаписи снабдил ее примечанием, что “это только часть (рекламный ролик) перед многосерийным фильмом”. Днем в субботу на Youtube-канале “Светлана Антонова” был опубликован еще один ролик.

В четверг глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что Мосгоризбирком не проинформировал в полной мере жителей столицы о предстоящих муниципальных выборах. “Осталось несколько дней, максимально исправляйте ситуацию, чтобы вся ваша огромная работа была не перечеркнута”, – сказала глава ЦИК председателю Мосгоризбиркома Валентину Горбунову.

Между тем источник “Ведомостей”, близкий к администрации президента, рассказал, что московская мэрия целенаправленно решила свести к минимуму освещение предстоящих выборов муниципальных депутатов, “чтобы прошли только согласованные кандидаты”. Решение об отказе от информационного обеспечения выборов принимала вице-мэр Анастасия Ракова, утверждает собеседник газеты.

10 сентября в Москве пройдут выборы депутатов муниципальных собраний. От поддержки выбранных в 2017 году депутатов будет зависеть выдвижение кандидатов в мэры Москвы в 2018 году. Движение “Объединенные демократы” выдвинуло 1039 кандидатов в 125 районах Москвы. На сайте Дмитрия Гудкова опубликована форма, в которой по адресу избиратель может узнать о кандидатах от “Объединенных демократов” в своему округе. Как отмечается на сайте, для победы нужно от 24 до 31 процента голосов.

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