Пятница, 8 сентября 2017

В Москве на стене дома на Малой Ордынке, где жил Борис Немцов, установлена мемориальная табличка. Об этом сообщает корреспондент “Граней”.

“Здесь жил политик Борис Немцов, погибший от рук наемного убийцы 27 февраля 2015″, – гласит текст на табличке. Ее проект разработал и ректор архитектурной школы МАРШ Евгений Асс.

21 августа муниципальный депутат района Замоскворечье Сергей Марков провел собрание жильцов и собственников помещений в доме. Подавляющее большинство выступило за установку таблички, голосов против подано не было.

Координатор проекта “Последний адрес” Сергей Пархоменко считает, что табличка установлена абсолютно законно. Кроме того, табличка закреплена крепко, и выломать ее можно только вместе “с большим куском дома”, отметил он.

Между тем в столичном департамента культурного наследия заявили, что табличка может быть демонтирована, если ее признают мемориальной доской. “По информации Москомнаследия, никаких документов, необходимых для размещения памятной таблички на доме, в котором проживал Борис Немцов, на согласование не поступало. Установка таблички была произведена без согласования, соответственно за самовольное возведение в Москве произведений физические и юридические лица могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии с Кодексом города Москвы об административных правонарушениях. Самовольно установленные произведения подлежат демонтажу”, – цитирует чиновников ТАСС.

Видеорепортаж Дмитрия Борко:

Табличка на доме Немцова

Немцов был убит 27 февраля 2015 года. На месте его гибели стихийно возник мемориал. Люди приносили цветы, лампады, а также флаги и плакаты. Прозвучали предложения переименовать Большой Москворецкий мост в Немцов мост. Мемориал неоднократно подвергался нападениям.

В сентябре прошлого года в мэрию Москвы было передано обращение к мэру Москву Сергею Собянину об установке на Большом Москворецком мосту таблички в память о Немцове. Документ подписали более чем 30 тысяч человек. Собранные подписи заняли 724 листа. Однако власти до сих пор на обращение не ответили.