Среда, 6 сентября 2017

Тема награждения иностранных политиков и бизнесменов была поднята после того, как президент РФ… вспомнил, что накануне вручил Орден Дружбы вице-премьеру Госсовета Китая Ван Яну… При этом, обращаясь к модератору заседания, гражданину США, Путин напомнил: “Правда, мы вашему соотечественнику, господину Тиллерсону, тоже когда-то вручали Орден Дружбы, но он, судя по всему, попал в плохую компанию и немножко в другую сторону “отруливает”. “Но надеюсь, что ветер сотрудничества, дружбы и взаимодействия выведет его на правильный курс в конечном итоге”, – добавил российский лидер.

Интерфакс

Его искали везде… Батышкова не было. Но полковник Штальман и другие знавшие его люди пожимали плечами: “Помилуйте! Смирный человек, образцового поведения… Конечно, не он… Просто куда-нибудь отлучился…” Вдруг кто-то принес книгу, оказавшуюся среди вещей Батышкова. Это были повести и рассказы Вольтера…

- Он! Он, мерзавец!.. – вскрикнул Дельсаль, с ненавистью глядя на людей Третьего отделения.

- Сто рублей наградных дали на Рождество злодею! – сказал Штальман, хватая себя за голову.

Марк Алданов. “Истоки”