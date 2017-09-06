Среда, 6 сентября 2017

В Москве на стене дома на Малой Ордынке, где жил Борис Немцов, установлена мемориальная табличка. Об этом сообщает корреспондент “Граней”.

“Здесь жил политик Борис Немцов, погибший от рук наемного убийцы 27 февраля 2015″, – гласит текст на табличке. Ее проект разработал и ректор архитектурной школы МАРШ Евгений Асс.

21 августа муниципальный депутат района Замоскворечье Сергей Марков провел собрание жильцов и собственников помещений в доме. Подавляющее большинство выступило за установку таблички, голосов против подано не было.

Координатор проекта “Последний адрес” Сергей Пархоменко считает, что табличка установлена абсолютно законно. Кроме того, табличка закреплена крепко, и выломать ее можно только вместе “с большим куском дома”, отметил он.

На вопрос корреспондента “Граней”, угрожает ли что-нибудь табличке, Пархоменко ответил: “Мы опасаемся управляемого вандализма. Бывает такой вандализм, который является последствием чьего-либо решения, а внешне выглядит как вандализм”.

Между тем в столичном департамента культурного наследия заявили, что табличка может быть демонтирована, если ее признают мемориальной доской. “Никаких решений не было принято. Вопрос в следующем: только то, что относится к определению “мемориальная доска” в соответствии с положением об установке мемориальных досок в городе Москве, такие доски считаются мемориальными. Согласно этому постановлению, все мемориальные доски устанавливаются по решению комиссии. Все, что установлено вне этого, и что не относится к понятию мемориальная доска, – тут нужно уже выяснять, кто установил, почему, кто давал такие разрешения. Согласно такому распоряжению должно быть демонтировано за счет инициаторов, которые установили”, – цитирует чиновников радиостанция “Говорит Москва”.

Видеорепортаж Дмитрия Борко:

Немцов был убит 27 февраля 2015 года. На месте его гибели стихийно возник мемориал. Люди приносили цветы, лампады, а также флаги и плакаты. Прозвучали предложения переименовать Большой Москворецкий мост в Немцов мост. Мемориал неоднократно подвергался нападениям.

В сентябре прошлого года в мэрию Москвы было передано обращение к мэру Москву Сергею Собянину об установке на Большом Москворецком мосту таблички в память о Немцове. Документ подписали более чем 30 тысяч человек. Собранные подписи заняли 724 листа. Однако власти до сих пор на обращение не ответили.