Среда, 6 сентября 2017

Судья Басманного райсуда Москвы Елена Ленская арестовала до 5 ноября 15-летнего подростка, напавшего на учительницу школы №1 в подмосковной Ивантеевке и устроившего стрельбу из пневматического оружия. Об этом сообщает Интерфакс. Заседание прошло в закрытом режиме.

Как сообщала пресс-служба СКР, действия подростка следствие квалифицировало в том числе по статье 30 – части 2 статьи 105 УК (покушение на убийство). Однако пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила, что суд рассматривал материалы в отношении подростка только по части 3 статьи 213 (хулиганство с применением взрывных устройств).

Подросток признал вину и раскаялся. Дома у него при обыске были изъяты фрагменты пиротехнических изделий, бита с гвоздями, пули для травматического оружия, а также иные составные части оружия, отмечается в материалах дела.

Адвокат школьника Виктор Запрудский заявил, что родители подростка будут выплачивать ущерб за моральный и физический вред, а также готовы принести извинения потерпевшим. По его словам, никаких конфликтов в семье школьника не было.

Во вторник 15-летний девятикласник школы №1 Ивантеевки напал на учительницу, нанеся ей ранения кухонным топориком. После этого подросток открыл стрельбу из пневматического оружия и взорвал несколько самодельных петард.

Во время нападения подростка часть его одноклассников закрылись в лаборантской. Несколько учеников выпрыгнули из окна

Учительница госпитализирована с открытой черепно-мозговой травмой, несколько учеников выпрыгнули из окна. Двое получили переломы, еще одна девушка попала в больницу с ушибами. Учительница госпитализирована с открытой черепно-мозговой травмой,

Прибывшие полицейские и сотрудники Росгвардии задержали нападавшего.

“Прокуратура города Ивантеевки проводит проверку, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям должностных лиц образовательной организации. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования”, – сообщили в Генпрокуратуре. После нападения школа расторгла контракт с охранной организацией, обеспечивавшей безопасность.

3 февраля 2014 года, произошел первый в России случай стрельбы в школе. Ученик 10-го класса московской школы №263 Сергей Гордеев, вооруженный карабином и винтовкой, убил учителя географии и захватил в заложники своих одноклассников, а затем открыл огонь по прибывшим на место происшествия сотрудникам МВД, убив сотрудника вневедомственной охраны и тяжело ранив патрульного. Затем отец стрелка, полковник полиции, заместитель начальника отдела наружного наблюдения оперативно-поискового бюро МВД, уговорил сына сдаться.

В марте 2015 года Бутырский районный суд признал Гордеева невменяемым и направил его на принудительное психиатрическое лечение на срок не менее 6 месяцев. По протесту потерпевших приговор был отменен. 8 февраля 2016 года Московский окружной военный суд, вновь рассмотрев дело, постановил направить Гордеева в стационар для принудительного лечения.