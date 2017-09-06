Среда, 6 сентября 2017

Дорогомиловский райсуд Москвы в ходе предварительных слушаний по “делу реставраторов” согласился рассмотреть его в особом порядке. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката Александра Сергеева, защитника бывшего замминистра культуры Григория Пирумова.

Первое заседание по существу дела назначено на 21 сентября. Суд продлил меры пресечения всем обвиняемым на полгода. Под арестом в рамках дела остаются Пирумов, директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо, глава государственного предприятия “Центр реставрации” Олег Иванов, глава ФГУБ “Дирекция по строительству и реставрации” Борис Цагараев, а также руководитель проектов ЗАО “Балтстрой” Владимир Сванбек. Управляющий “Балтстроя” Александр Коченов ранее был освобожден под залог в 10 миллионов рублей по состоянию здоровья.

Еще двое фигурантов, бывший директор Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) Михаил Миндлин и предприниматель Андрей Кокушкин, находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

“Министерство культуры, признанное потерпевшей стороной по уголовному делу, отозвало гражданский иск, так как все обвиняемые в ходе предварительного следствия возместили причиненный ущерб”, – сообщил адвокат.

Пирумов, Колесников, Иванов, Сергеев и Коченов были арестованы в середине марта 2016 года.

По версии следствия, в 2012 году Пирумов создал преступную группу, участники которой заключали госконтракты с завышенной стоимостью услуг на выполнение реставрационных работ. В деле фигурируют семь эпизодов: хищение средств, выделенных на реставрационные работы в Новодевичьем монастыре в Москве, драмтеатре в Пскове, Иоанно-Предтеченском монастыре, Музее космонавтики в Калуге, Изборской крепости, усадьба Асеевых в Тамбове и крепости Фридриха Великого в Калининграде.

Все обвиняемые, включая экс-замминистра культуры, заявили ходатайства о рассмотрении их дела в особом порядке и погасили ущерб по делу в полном объеме.

20 июля Дорогомиловский райсуд Москвы приговорил к пяти годам условно еще одного из фигуранта дела, бизнесмена Никиту Колесникова. Кроме того, его обязали выплатить штраф в 800 тысяч рублей. Колесников признал вину и заключил сделку со следствием, а также возместил вмененный ему ущерб в 15 миллионов рублей.

28 августа Куйбышевский райсуд Петербурга приговорил по этому же делу к 4,5 годам условно и штрафу в 800 тысяч рублей гендиректора компании “Балтстрой” Дмитрия Сергеева. Сразу после оглашения решения суда был вновь задержан и на следующий день Басманным судом Москвы отправлен под арест до 29 октября. Сергеева обвиняют по делу о хищении не менее 225 миллионов рублей, выделенных из бюджета для строительства дома приемов в резиденции президента в Ново-Огареве.