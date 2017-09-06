Среда, 6 сентября 2017

На современном этапе развития банковского бизнеса, перед кредитными организациями России стоит насущная задача – планомерно увеличивать объемы кредитования. Рост, которых позволит повысить доходы банков и даст новый стимул к развитию банковской системы. Этого невозможно достичь без внедрения новых, современных методов оценки платежеспособности клиентов. Для увеличения скорости выдачи кредита, нужно резко сократить время на изучение статуса клиента, его финансовых возможностей, кредитной истории, наличие у него имущества, а также снизить время на принятие решения о выдачи кредита.

Решение данной проблемы, банковское сообщество нашло в применении кредит — скоринга, с помощью которого проводится ускоренная оценка кредитоспособности клиента. Этот математический продукт использует ряд определенных критериев по оценке потенциального заемщика. В результате применения этого метода, выставляется оценка, выраженная в баллах. Оценка формируется на основе анкетных данных клиента. Изначально такой математический метод, оценки заемщика, был применен в середине прошлого столетия в США. Этот метод сейчас особо широко используется при экспресс-кредитовании. При этом виде кредитования, предусматривается ускоренное оформление займа, причем оценка заемщика производится в течение не более одного часа. Подробнее смотреть здесь.

При оформлении кредита, потенциальному заемщику предлагается заполнить анкету и ответить на ряд вопросов.

Эти вопросы могут касаться не только его собственных личных данных, но также данных и его ближайших родственников. В анкете обязательно имеются вопросы, касающиеся наличия и размера доходов клиента, а также наличия у него определенного имущества. У каждой кредитной организации имеется своя разработанная анкета, с определенным набором уточняющих вопросов. В дальнейшем анкета обрабатывается сотрудником банка, при этом может применяться как ручная обработка анкеты, так и обработка с помощью специальной программы.

От набранного количества баллов, зависит, будет ли выдан кредит или нет. При низкой оценке, банк может отказать клиенту в выдаче займа. Программа скоринг-кредита анализирует базу данных недобросовестных заемщиков и сравнивает их с анкетными данными потенциального клиента. При этом подбираются схожие личные данные, так сравниваются люди, имеющие одинаковую специальность, возраст, пол, образование. Затем определяется, кто из них попал в разряд неблагонадежных заемщиков. С учетом этого сравнения, может оказаться, что семейные люди, имеющие детей, являются более надежными заемщиками, чем одинокие люди. А клиенты, имеющие определенную профессию, менее надежны, чем другие специалисты. Отрицательным моментом для заемщика могут быть и другие факторы, например, наличие задолженности по другим кредитам, небольшая продолжительность работы в разных местах и другое.

Можно отметить существенные достоинства этого метода.

Во-первых, такие автоматизированные программы в считанные секунды проводят обработку поданных заявок. Благодаря применению кредитного скоринга, такой вид кредитования, как экспресс-кредитование, сейчас стал иметь очень широкое распространение. Это явилось следствием снижения реального времени, необходимого для оформления кредита. При использовании этого метода затраты времени снизились до одного часа.

Во-вторых, положительным моментом является также то, что сотрудник банка уже не имеет возможность повлиять на результат программы и соответственно единолично дать заключение о выдаче кредита. В ряде кредитных учреждений, еще применяется ручной способ обработки анкет. Такой метод может привести к тому, что сотрудник банка, стремясь выполнить план по объемам, выданных кредитов, оказывает «помощь» клиенту в заполнении анкетных данных. Такая «помощь» зачастую становится для банка «медвежьей услугой». Обман же автоматизированной программы почти невозможен.

Наряду с этим, этот метод не лишен и недостатков. Во-первых, программа оценивает только ту информацию, которая была отражена в анкете. А в случае, когда клиент допускает ошибку или пропускает какой либо вопрос, программа сразу же снижает баллы, что влечет за собой отказ в выдаче кредита.

Кредитные организации нашей страны используют различные автоматизированные скоринговые системы, поэтому клиент, обратившийся в один банк и получивший отказ, вполне может рассчитывать на то, что он может пройти это испытание в другом банке и получить нужную сумму кредита.

Дальнейшее совершенствование автоматизированной системы скоринг-кредитования позволит более качественно оценивать кредитоспособность заемщика, что приведет вначале к снижению потерь банков от не возврата заемных средств, а затем и к снижению ставок по кредитам.