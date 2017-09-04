Путин выступил против новых санкций против Северной Кореи
КНДР не откажется от разработки ядерного оружия под давлением санкций, так как считает эту программу вопросом безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Китае, сообщает РИА “Новости”.
“Вы думаете, что в силу принятия каких-то санкций Северная Корея откажется от того курса, который она взяла на создание оружия массового уничтожения, – сказал Путин. – Да они, как я вчера сказал на встрече со своими коллегами, траву будут есть, понимаете, но не откажутся от этой программы, если не будут чувствовать себя в безопасности”. Поэтому, по мнению президента, использование санкций любого рода будет “бесполезным и неэффективным”.
Путин также отметил, что вопрос не имеет военного решения. “У Северной Кореи есть не только ракеты средней дальности, но там есть еще дальнобойная артиллерия и системы залпового огня. Против этих систем оружия вообще бессмысленно применение противоракетной техники”, – сказал он.
При этом Путин осудил ядерные испытания КНДР. “Россия осуждает эти шаги со стороны Северной Кореи. Мы считаем, что они носят провокационный характер, – заявил российский президент.
Путин также отметил, что в случае введения новых санкций они не отразятся России. “Что касается России – здесь вообще не о чем говорить. У нас почти нулевой товарооборот, – сказал Путин.- Мы готовы обсуждать какие-то детали. Мы работаем солидарно со всеми участниками процесса. Мы являемся одними из авторов, по сути, той резолюции, которая была принята и действует, и мы полностью ее соблюдаем”.
В воскресенье КНДР объявила, что провела испытания водородной бомбы, которую можно использовать в качестве боеголовки для баллистических ракет.
В понедельник Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание в связи с этим испытанием. Посол США в ООН Никки Хейли призвала принять “максимально жесткие меры” по отношению к КНДР. “Пока не поздно, мы должны задействовать все имеющиеся в нашем распоряжении дипломатические меры”, – заявила она. Хейли также заявила, что страны, поддерживающие экономические связи с Пхеньяном, своими действиями способствуют росту ядерных амбиций режима.
Хейли обещала опубликовать подготовленный США новый проект резолюции Совета Безопасности, голосование по которому должно пройти в следующий понедельник.
29 августа Пхеньян запустил ракету Hwasong-12 в сторону Японии. Снаряд пролетел над островом Хоккайдо, достигнув высоты 550 километров, и упал в Тихий океан примерно в 1180 километрах от японского побережья. Совбез ООН по требованию Японии, Южной Кореи и США провел экстренное заседание, по итогам которого принял резолюцию с решительным осуждением действий Пхеньяна. В то же время угрозы новых санкций против КНДР заявление не содержало.
За последние годы ООН ввела против КНДР целый ряд санкций в связи с ракетной и ядерной программой Пхеньяна. Последний на сегодня пакет был принят 5 августа в ответ на два пуска межконтинентальных баллистических ракет, проведенные Северной Кореей в предыдущем месяце. Он запрещает государствам – членам ООН импортировать из КНДР уголь, железо, железную руду, свинец и морепродукты, нанимать новых работников из Северной Кореи и открывать с этой страной новые совместные предприятия. В Госдепартаменте США отмечали, что это снизит годовую прибыль КНДР от экспорта с 3 до 2 миллиардов долларов в год.