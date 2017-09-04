Понедельник, 4 сентября 2017

КНДР не откажется от разработки ядерного оружия под давлением санкций, так как считает эту программу вопросом безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Китае, сообщает РИА “Новости”.

“Вы думаете, что в силу принятия каких-то санкций Северная Корея откажется от того курса, который она взяла на создание оружия массового уничтожения, – сказал Путин. – Да они, как я вчера сказал на встрече со своими коллегами, траву будут есть, понимаете, но не откажутся от этой программы, если не будут чувствовать себя в безопасности”. Поэтому, по мнению президента, использование санкций любого рода будет “бесполезным и неэффективным”.

Путин также отметил, что вопрос не имеет военного решения. “У Северной Кореи есть не только ракеты средней дальности, но там есть еще дальнобойная артиллерия и системы залпового огня. Против этих систем оружия вообще бессмысленно применение противоракетной техники”, – сказал он.

При этом Путин осудил ядерные испытания КНДР. “Россия осуждает эти шаги со стороны Северной Кореи. Мы считаем, что они носят провокационный характер, – заявил российский президент.

Путин также отметил, что в случае введения новых санкций они не отразятся России. “Что касается России – здесь вообще не о чем говорить. У нас почти нулевой товарооборот, – сказал Путин.- Мы готовы обсуждать какие-то детали. Мы работаем солидарно со всеми участниками процесса. Мы являемся одними из авторов, по сути, той резолюции, которая была принята и действует, и мы полностью ее соблюдаем”.

В воскресенье КНДР объявила, что провела испытания водородной бомбы, которую можно использовать в качестве боеголовки для баллистических ракет.

В понедельник Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание в связи с этим испытанием. Посол США в ООН Никки Хейли призвала принять “максимально жесткие меры” по отношению к КНДР. “Пока не поздно, мы должны задействовать все имеющиеся в нашем распоряжении дипломатические меры”, – заявила она. Хейли также заявила, что страны, поддерживающие экономические связи с Пхеньяном, своими действиями способствуют росту ядерных амбиций режима.

Хейли обещала опубликовать подготовленный США новый проект резолюции Совета Безопасности, голосование по которому должно пройти в следующий понедельник.

29 августа Пхеньян запустил ракету Hwasong-12 в сторону Японии. Снаряд пролетел над островом Хоккайдо, достигнув высоты 550 километров, и упал в Тихий океан примерно в 1180 километрах от японского побережья. Совбез ООН по требованию Японии, Южной Кореи и США провел экстренное заседание, по итогам которого принял резолюцию с решительным осуждением действий Пхеньяна. В то же время угрозы новых санкций против КНДР заявление не содержало.

За последние годы ООН ввела против КНДР целый ряд санкций в связи с ракетной и ядерной программой Пхеньяна. Последний на сегодня пакет был принят 5 августа в ответ на два пуска межконтинентальных баллистических ракет, проведенные Северной Кореей в предыдущем месяце. Он запрещает государствам – членам ООН импортировать из КНДР уголь, железо, железную руду, свинец и морепродукты, нанимать новых работников из Северной Кореи и открывать с этой страной новые совместные предприятия. В Госдепартаменте США отмечали, что это снизит годовую прибыль КНДР от экспорта с 3 до 2 миллиардов долларов в год.