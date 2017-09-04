Понедельник, 4 сентября 2017

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, которому вменяются два эпизода взяточничества, на первых слушаниях по существу своего дела, открывшихся в Пресненском райсуде Москвы, категорически отверг предъявленные обвинения. Об этом сообщает “Медиазона”.

“Речь идет о каком-то бреде, – заявил бывший чиновник после оглашения прокурором обвинительного заключения. – Все это банальная провокация со стороны правоохранительных органов, построенная на словах людей, зависимых от них. Я напомню, что Ларицкий осужден, а Зюдхаймер также задерживался правоохранительными органами”.

Следующие слушания по делу назначены на 13 сентября. На них предполагается допросить самого Белых.

Процесс ведет судья Татьяна Васюченко, которая ранее рассматривала дело Евгении Васильевой, бывшей начальницы департамента имущественных отношений Минобороны. Также Васюченко продлевала домашний арест функционеру Партии 5 декабря Константину Янкаускасу и срок содержания в СИЗО математику Дмитрию Богатову. В июне нынешнего года она арестовала бывшего генпродюсера “Седьмой студии” Алексея Малобродского.

Обвинение поддерживают прокуроры Марина Дятлова и Светлана Тарасова. Защищают подсудимого адвокаты Ярышев, Громова и Кудряшов. Предварительные слушания по делу прошли 22 августа.

Оба эпизода, инкриминированные Белых, квалифицированы по части 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), предусматривающей от 8 до 15 лет колонии. Согласно фабуле дела, в 2011-2012 годах чиновник через посредников получил взятку 200 тысяч евро от бизнесмена Альберта Ларицкого, которому на тот момент принадлежали Нововятский лыжный комбинат и лесохозяйственная управляющая компания “Кировлес” (одним из соучредителей этой фирмы выступало госпредприятие “Кировлес”, по делу о хищениях в котором осужден политик Алексей Навальный). Взятку, утверждает обвинение, Белых потребовал за согласование заявок этих фирм на включение их инвестпроектов в перечень приоритетных, предоставление в аренду лесных участков на льготных условиях и “общее покровительство” Ларицкому.

В 2013 году владельцем обеих фирм, последняя из которых была переименована в “Лесохозяйственную управляющую компанию”, стал гражданин Германии Юрий Зюдхаймер (Судгаймер). Он, заявляется в деле, выяснил, что предприятия не в полной мере исполняли условия приоритетных инвестпроектов, а это грозило расторжением договоров аренды лесных участков со стороны правительства региона. Между тем Белых в 2014 году пообещал, что, если Зюдхаймер даст ему взятку 400 тысяч евро, правительство закроет глаза на нарушения, допущенные фирмами. Первую половину взятки, утверждает обвинение, губернатор получил в том же году, а при передаче два года спустя второй половины чиновника задержали с поличным.

Задержание было произведено 24 июня 2016 года в московском баре. На другой день Белых арестовали. При этом первоначально СКР утверждал, что чиновника взяли при получении всех 400 тысяч евро, а не половины этой суммы.

Эпизод, датируемый 2011-2012 годами, появился в деле лишь в марте 2017-го, незадолго до предъявления Белых окончательного обвинения. Адвокат бывшего чиновника Андрей Грохотов объяснял включение нового эпизода тем, что дело его подзащитного разваливается. В числе лиц, фигурирующих в деле как посредники в передаче взятки, юрист упоминал некоего Сергея Щерчкова.

Белых заключен в столичном СИЗО-1 “Матросская Тишина”. Некоторое время он держал там голодовку протеста. В то же время бывший чиновник всегда подчеркивал, что не считает свое преследование политически мотивированным.

28 июля 2016-го Владимир Путин снял Белых с должности “в связи с утратой доверия”. Как сообщал адвокат арестованного Вадим Прохоров, его подзащитный “с пониманием относится к необходимости данного шага”.