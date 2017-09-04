Понедельник, 4 сентября 2017

Россия может быть исключена из Совета Европы. Как передает Politico, об этом заявил генсек СЕ Турбьёрн Ягланд.

Москва продолжает удерживать захваченный у Украины Крым и ведет “совершенно неприемлемую” политику, отказываясь допускать в этот регион комиссара СЕ по правам человека, пояснил собеседник издания.

В то же время Ягланд сообщил, что пока принципиальное решение об исключении России не принято. Сначала, заметил он, предстоит взвесить все плюсы и минусы такой меры.

На недавней встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, также сообщает Politico, генсек ЕС подверг критике принятый в декабре 2015 года закон, позволяющий российскому Конституционному суду блокировать исполнение решений ЕСПЧ.

Отношения между Россией и СЕ резко ухудшились в апреле 2014 года, после аннексии Крыма. В ответ на захват полуострова ПАСЕ до конца года лишила российскую делегацию права голоса, а также права участия в заседаниях своих уставных органов и в мониторинговой деятельности.

В январе 2016-го, после очередного продления срока этих ограничений, Россия отказалась от участия в сессии ПАСЕ.

В июне нынешнего года Москва приостановила уплату годового членского взноса в ассамблею до тех пор, пока российской делегации не будут возвращены все полномочия.

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