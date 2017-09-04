Понедельник, 4 сентября 2017

Координатор Левого фронта Сергей Удальцов, меньше месяца назад освободившийся из колонии после отбытия срока по Болотному делу, вызван на допрос в СКР. Первым об этом сообщил telegram-канал Mash; вскоре официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко подтвердила Интерфаксу эту информацию.

По какому именно делу и в каком статусе предполагается допросить Удальцова, чиновница не уточнила. Также она не сообщила, на какое число назначен допрос оппозиционера.

Между тем адвокат политика Дмитрий Аграновский рассказал “Медиазоне”, что повесток Удальцову не приходило. “Когда и для чего его вызывают, ни ему, ни мне не известно, – заметил юрист. – Пока что он не собирается никуда идти”.

В 2014 году Удальцов был осужден к четырем с половиной годам общего режима по обвинениям в организации “массовых беспорядков” на Болотной площади во время майского Марша миллионов 2012-го и в подготовке дальнейших “массовых беспорядков”. Политик был отправлен в ИК-3 Тамбовской области в поселке Зеленый Рассказовского района. Там на него по надуманным поводам налагались взыскания; в знак протеста политик держал голодовки.

8 августа нынешнего года Удальцов освободился, полностью отбыв свой срок.

19 августа Удальцов объявил о намерении провести до конца года восстановительный съезд Левого фронта, который, пока политик находился в заключении, фактически бездействовал.