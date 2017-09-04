Понедельник, 4 сентября 2017

В Хасавюртовском районе Дагестана в перестрелке погибли два человека. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет.

Один из убитых – некто Моцаев, которого НАК охарактеризовал как “одиозного бандглаваря”. Как утверждается, в ходе КТО, проводящейся на части территории района, силовики обнаружили “скрытно перемещающегося” Моцаева и потребовали от него сдаться. Однако тот открыл огонь и ранил полицейского, после чего был застрелен.

Вторым убитым в сообщении названо “оказавшееся рядом гражданское лицо”. Погиб этот человек, как утверждают силовики, от стрельбы Моцаева.

Убитого участника подполья НАК называет руководителем “преступных акций” на севере Дагестана. В сообщении заявляется, что он причастен к терактам, нападениям на силовиков, а также вымогательству крупных денежных сумм у бизнесменов.

Сообщается также, что Моцаев находился в розыске. Однако в базе разыскиваемых лиц на сайте регионального МВД его карточка отсутствует.

Как напоминает “Кавказский узел”, в 2015 году силовики заявляли, что некий Валид Моцаев (Абу Дуджана) стал новым лидером хасавюртовского подполья. В октябре прошлого года они пообещали выплатить 3 миллиона рублей за информацию о его местонахождении.

Позже “Черновик” написал о подробностях инцидента. Как говорится в публикации, на Красной улице в Хасавюрте полицейские остановили двух молодых людей и посадили в УАЗ, чтобы отвезти в отдел для выяснения личностей. Вскоре после того как машина тронулась, некий прохожий открыл по ней огонь в упор. Погиб один из находившихся в УАЗе задержанных; он оказался студентом местного сельскохозяйственного колледжа.

Также “Черновик”, вопреки сообщению НАКа, передал, что один из силовиков был не ранен, а убит. Как утверждается в заметке, это сержант полиции.

Региональный главк СКР подтвердил, что стрелявшим был 28-летний Валид Моцаев. Относительно пострадавшего полицейского ведомство, как и НАК, сообщило, что он ранен, а не убит. Возбуждено дело по статье 317 (посягательство на жизнь правоохранителя), части 1 статьи 105 (убийство) и части 1 статьи 222 УК (незаконный оборот оружия).

В Дагестане, и в частности в районе Хасавюрта, не прекращаются облавы на действительных или мнимых участников вооруженного подполья. Так, 28 августа ФСБ блокировала дом в поселке Балюрт на окраине Хасавюрта. Сообщалось, что дом принадлежал Али Батраеву, родной брат которого ранее был убит ФСБ. В подвале постройки укрывался 42-летний участник чеченского сопротивления Дахман Шабанов. Силовики устроили в доме обыск; Шабанов открыл по визитерам огонь из автомата, убив спецназовцев Дениса Ракицкого и Александра Байбутлова – бывших сотрудников СБУ из Севастополя, которые после аннексии Крыма изменили присяге и перешли на сторону оккупантов. После этого визитеры забросали подвал гранатами. Затем, как утверждалось, они расстреляли безоружного Батраева.