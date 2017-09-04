Понедельник, 4 сентября 2017

Домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова не означает, что он в чем-то виноват. Об этом заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции в Китае, сообщает Интерфакс.

“К Серебренникову со стороны власти нет никаких вопросов, кроме одного: соблюдение закона в использовании бюджетных денег, – сказал Путин. – Несмотря на то, что он находится под домашним арестом – это не значит, что он в чем-то виноват. Виноват он или нет, может определить только суд”.

К творчеству Серебренникова можно относиться по-разному, отметил Путин, но “если власть финансирует – значит, она относится, как минимум, нейтрально и дает возможность художнику творить, работать”.

Серебренникова обвиняют по делу “Седьмой студии”. По части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) режиссеру грозит до 10 лет колонии. 22 августа Серебренникова задержали в Петербурге. На следующий день судья Басманного райсуда Москвы Елена Ленская отправила его под домашний арест в Москве. В понедельник Мосгорсуд подтвердил решение райсуда, однако смягчил условия отбывания домашнего ареста. Теперь Серебренникову разрешены ежевечерние двухчасовые прогулки в пределах его района.

Согласно фабуле дела, в 2011-2014 годах Минкульт выделил Серебренникову свыше 214 миллионов рублей на реализацию проекта “Платформа”, запущенного для развития и популяризации современного искусства. Для воплощения проекта режиссер образовал автономную некоммерческую организацию “Седьмая студия”.

Однако, заявляет СКР, Серебренников дал другим фигурантам указание завысить данные о количестве и стоимости мероприятий. Также, утверждает ведомство, режиссер поручал обеспечивать заключение “Седьмой студией” с подконтрольными ему фирмами и частными предпринимателями, в том числе фирмами-однодневками, фиктивных договоров на реализацию мероприятий проекта “Платформа”. Средства, переведенные по этим договорам, якобы были обналичены и распределены Серебренниковым между фигурантами.

Общая сумма хищений, которая вменена режиссеру и другим обвиняемым, составляет, по утверждению СКР, не меньше 68 миллионов рублей. Серебренников вину не признает.