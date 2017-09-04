Понедельник, 4 сентября 2017

С: Алексей Валентинович, дорогой… (усмехается).

У: Да, Игорь Иванович, весь внимание. Как я рад тебя слышать.

С: Да не говори, я тоже…

У: Ну так давай обсудим все.

С: У меня только просьба одна. Если можно, на секундочку к нам подъехать, потому что тут может быть… Ну, покажу вообще. Ну, вообще на компанию посмотреть…

У: Смотри, что касается налогов, я двумя руками полностью во всем на твоей стороне… Мы не привлечем инвестиций и подорвем собственный климат инвестиционной базы… Там просто нужно бурить и качать, бурить и воду заливать. Нельзя останавливать процесс. А если у тебя падает…

С: Мы работаем. Там есть три (неразборчиво), сроки здесь имеют принципиальное значение. Они пытаются завести рака за камень по ходу тендерных процедур… Поэтому мы им сказали, вот вышло распоряжение правительства…

У: …А еще до этого я встречаюсь с Сэко. Там тоже надо еще его поддавить, министра этого самого, ответственного за Россию.

С: Да, пока туда-сюда, собрали объем… ну можешь считать, задание выполнено. Вот: забирай, клади и пойдем чайку попьем… Да, корзиночку забери.

Из стенограммы бесед между бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым и главным исполнительным директором “Роснефти” Игорем Сечиным

- Выстребаны обстряхнутся, – говорил он, – и дутой чернушенькой объятно хлюпнут по маргазам. Это уже двадцать длинных хохарей. Марко было бы тукнуть по пестрякам. Да хохари облыго ружуют. На том и покалим сростень. Это наш примар…

Дон Рэба пощупал бритый подбородок.

- Студно туково, – задумчиво сказал он.

Вага пожал плечами.

- Таков наш примар. С нами габузиться для вашего оглода не сростно. По габарям?

- По габарям, – решительно сказал министр охраны короны…

- Приятно было побеседовать, – сказал Вага.

Дон Рэба тоже встал.

- Беседа с вами доставила мне огромное удовольствие, – сказал он. – Я впервые вижу такого смелого человека, как вы, почтенный…

- Я тоже, – скучным голосом сказал Вага. – Я тоже поражаюсь и горжусь смелостью первого министра нашего королевства.

Аркадий и Борис Стругацкие. “Трудно быть богом”