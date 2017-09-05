Вторник, 5 сентября 2017

Как получить кредитку по почте? Если вы хоть раз пробовали оформлять кредитную карточку, то у вас наверняка возникал вопрос с тем, как именно ее можно получить. Чаще всего им задаются клиенты банка Тинькофф, так как именно этот банк не имеет своих отделений и все кредитные карты присылаются по почте, либо же доставляются курьером. Если вы живете в крупном мегаполисе или недалеко от него, то вам кредитку доставят без проблем, а вот у жителей небольших городов и деревень могут возникнуть проблемы.

Стоит также отметить, что проблемы с получение кредитки по почте есть и у клиентов таких банков, как Русский Стандарт и Ренессанс Кредит. Здесь dostup1.ru мы расскажем вам как именно можно решить все проблемы по вашему вопросу и сделаем это в виде подробной поэтапной инструкции.

ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

1)Первым делом карту необходимо оформить, а иначе будет нечего отсылать. Рассказывать о том, в каком банке это делать и какая кредитка является самой лучшей мы тут не будет, про это уже совсем другой материал. Если вкратце, то вам понадобиться выбрать подходящий вам банк и желаемую карту, после чего отправить туда заявку и дождаться ее одобрения. На все пр овсе понадобится не более трех дней.

2)Дождитесь, пока вашу карту изготовят. В зависимости от банка и его загруженности это занимает от 1 до 7 рабочих дней, иногда могут быть и исключения из этого правила. К примеру, ТКС банк тратит на изготовление карточки менее дня, фактически она уже будет готова к тому времени, когда вы получите сообщение о том, что ваш случай одобрен. В то же время в Сбербанке, Газпромбанке и других госбанках на это уходит уже гораздо больше времени.

3)Некоторые банки предлагают выбрать способ получения кредитки во время ее оформления, другие делают это уже после того, как карта готова. В любом случае выберите «Доставка почтой», а если такой опции нет, то позвоните в службу поддержки клиентов и попросить их отправить вам кредитку. Учитывая скорость работы Почты России, посылка может приехать к вам через несколько недель, а то и позже, так что придется набраться терпения и упорно ждать.

4)Ни в коем случае не ошибитесь с адресом, иначе посылку отправят обратно и она придет к вам позже, либо же не дойдет вообще. На этом важном пункте погорают многие, в основном из-за своей невнимательности. Не зря на сайтах банков предлагают заполнить такие поля, как адрес и место жительства — если вы ввели туда неверное значение, то получить кредитку по почте будет значительно сложнее.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВАШЕЙ КАРТОЙ

Эта часть материала хоть и не обязательно, но вам как будущему владельцу кредитной карты она должна быть крайне интересна. Мы расскажем вам о том, как получить кредитную карту по почте и при этом сделать ее максимально выгодной для вас.

Всегда совершайте ваши платежи вовремя. Как только у вас появляется долг на вашей карте, вы сразу становитесь обязаны выплачивать не менее 5-10% от суммы долга ежемесячно и про это не стоит забывать. Заемщиков, которые не вносят деньги вовремя, банки наказывают штрафами. Если 1-2 просрочки вам могут простить и просто напомнить о них смской, то вот на третий и следующий раз вам начислят пару тысяч рублей штрафа.

Не превышайте ваш кредитный лимит и всегда следите за расходом средств. Если вы вдруг залезете в слишком большие долги, то есть вероятность оказаться в них на очень долгое время. Разумеется, в такие ситуации лучше не попадать.

Не все понимают, в чем заключается отличие кредитной карты от потребительского кредита. На самом деле главное отличие не в том, что в первом случае вам выдают деньги в электронной форме, а во втором наличностью, а в постоянной доступности новых средств. Когда вы берете кредитку, тратите деньги с кредитного лимита и потом гасите долг, лимит восстанавливается и вы можете тратить снова и снова. Кредит вам выдают 1 раз фиксированной суммой и если вы захотите получить еще денег от банка, придется идти за новым кредитом.

Все, теперь вы знаете, как получить кредитку по почте!