Воскресенье, 3 сентября 2017

Временная комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России готовит законопроект о “нежелательном поведении”. Такую информацию сообщают “Известия” со ссылкой на ряд “информированных источников”, в том числе на главу комиссии – зампреда комитета верхней палаты по международным делам Андрея Климова. Как ожидается, документ будет внесен в Госдуму в начале следующего года.

Законопроект готовится в дополнение к закону о “нежелательных” организациях, действующему уже два года. Под “нежелательным поведением” авторы инициативы понимают деятельность в ущерб национальной безопасности.

“Наши заокеанские партнеры систематически вмешиваются в наши дела, – заявил Климов. – Сейчас мы занимаемся мониторингом предвыборной ситуации и анализируем то, какими методами пытались вмешиваться во внутренние дела России. В частности, хотим проследить движение денег, которые по разным каналам пересылаются из Вашингтона на деятельность разных организаций”.

По словам одного из собеседников издания, в “нежелательном поведении” предполагается обвинять преимущественно физических лиц – как иностранцев, так и россиян. Под определение “нежелательного поведения” планируется подвести разжигание национальной, религиозной и политической розни, “факты потенциального вмешательства” в российский избирательный процесс, а также “работу извне” с российской молодежью, в том числе в образовательных учреждениях.

Обсуждается несколько вариантов применения закона на практике. Одна из них предусматривает подачу депутатами и сенаторами доносов в Генпрокуратуру. По итогам проведенной проверки россиян может ожидать ответственность вплоть до уголовной, а иностранцев – выдворение из страны.

Временная комиссия Совфеда образована 14 июня. Заместителем Климова стал Борис Невзоров; также в комиссию входят сенаторы Людмила Бокова, Олег Морозов, Ольга Тимофеева и Ольга Ковитиди. Одним из предложений новой структуры стало создание “черной книги”, посвященной тому, что сенаторы охарактеризовали как актуальные факты вмешательства во внутренние дела России, и определение четких критериев понятия “вмешательство во внутренние дела суверенного государства”.

Понятие “нежелательных” организаций было введено в законодательство в мае 2015 года. Иностранные и международные НПО, признанные “нежелательными”, не имеют права переводить в Россию деньги, реализовывать в стране программы и открывать свои представительства. Также запрещено распространение информационных материалов таких организаций. За связи с “нежелательными” организациями грозит до шести лет колонии.

На сегодня в список “нежелательных” НПО включены 11 структур.