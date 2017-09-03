Воскресенье, 3 сентября 2017

Немецкий актер Ларс Айдингер поместил в своем Инстаграме текст на английском языке, являющийся, по его словам, письмом режиссера Кирилла Серебренникова, которое тот передал ему во время последнего приезда в Германию и попросил опубликовать в случае своего ареста. Публикацию актер сопроводил хэштэгом #freekirill.

Позже Айдингер удалил этот текст из своего Инстаграма.

Автор текста настаивает на своей невиновности и призывает “не поддаваться на провокации некоторых политических аферистов, которые пытаются сделать деньги на любой истории, которую можно использовать для дискредитации властей”.

“После возбуждения уголовного дела я слышал различные измышления относительно себя, – далее говорится в документе. – Я даже получил от президента Украины Петра Порошенко предложение возглавить один из украинских театров и снять пропагандистский фильм при финансовой поддержке государства. Я признателен за такое внимание к моей персоне, но хочу сказать, что я не намерен уезжать. Я не политик. Я режиссер. Я не хочу, чтобы меня использовали в чьих-либо грязных интересах”.

Почему письмо было опубликовано лишь вечером 3 сентября, почти через две недели после отправки Серебренникова под домашний арест, Айдингер не пояснил. Также непонятно, когда немецкий актер мог получить от Серебренникова письмо. Уже в конце мая, после первых обысков по делу “Седьмой студии”, у режиссера, несмотря на то что на тот момент он имел лишь статус свидетеля, изъяли загранпаспорт. Таким образом, после известия о возбуждения дела за рубеж Серебренников выезжать не мог.

В числе актерских работ Айдингера – роль Николая II в фильме Алексея Учителя “Матильда”.

В комментарии РБК, опубликованном в понедельник, адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов расценил опубликованный документ как провокацию. “Никакого письма Кирилла Серебренникова Ларсу Айдингеру не было, – заверил юрист. – Кирилл ничего ему не посылал и не просил ни о какой-либо помощи. Ни в этом, ни в прошлом году”.

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