Суббота, 2 сентября 2017

Руководитель действующего в Симферополе Украинского культурного центра Леонид Кузьмин выехал на континентальную Украину после неоднократных угроз в свой адрес. Об этом в пятницу сообщила Крымская правозащитная группа.

26 августа Украинский культурный центр выпустил пилотный номер двуязычной украинско-русской газеты “Кримський терен” (в названии игра слов: “тéрен” по-украински терн, а “терéн” – территория). Среди публикаций выпуска были написанная Кузьминым статья по истории Украины, рекомендации относительно поступления в украинские вузы и перепечатанная с цензурными сокращениями заметка “Крым.Реалий” о суде над активистом Владимиром Балухом, который получил 3 года 7 месяцев общего режима по сфабрикованному делу о хранении патронов и тротиловых шашек.

Во время подготовки номера, самое позднее с 19 августа, Кузьмину начали поступать звонки и SMS-сообщения с угрозами. “Работаешь, а лучше с Крыма уехал бы, – гласила одна из эсэмэсок. – Пойдешь как Балух, если не поймешь”. – “Ты кто?” – поинтересовался активист. “Ты знаешь. Шутки кончились”, – ответили ему. “Сегодня можешь домой не дойти”, – говорилось еще в одном сообщении. “Вали с Крыма. За тобой скоро придут”, – настаивал аноним.

Такие же угрозы поступали и родственникам Кузьмина.

После выхода первого номера газеты с родными активиста провели “беседу” оперативники ФСБ. Они предупредили, что Кузьмин ведет опасную деятельность и может быть заподозрен в связях с “украинскими диверсантами”.

Днем 30 августа активист выехал на континентальную Украину через пункт пропуска в Армянске. При проверке документов силовики из погранслужбы ФСБ задержали Кузьмина. Его отвели в отдельное помещение и долго расспрашивали о целях поездки и связях на Украине, а также интересовались, осознал ли он опасный характер своей деятельности.

Отпустили Кузьмина после тщательного досмотра вещей. Уже позже он обнаружил, что из его сумки пропали все деньги.

В комментарии “Крым.Реалиям” Кузьмин отказался уточнить, в каком именно городе поселился. Относительно планов на будущее он сообщил, что намерен вернуться к работе педагогом.

Беженец также рассказал, что, по его информации, перед оккупационной администрацией Крыма Москва поставила задачу “зачистить поле перед выборами”.

За время оккупации Крыма Кузьмин неоднократно сталкивался с преследованиями. Так, 9 марта 2015 года он был задержан на митинге по случаю годовщины со дня рождения Тараса Шевченко. Сразу же после этого активиста уволили из симферопольской школы, где он преподавал историю. За участие в митинге Кузьмину дали 40 часов обязательных работ. При этом в ЦПЭ активисту еще тогда предлагали уехать на континентальную Украину, обещая помощь на новом месте. Кузьмин отказался.

17 апреля 2015-го активист был избит на улице двумя неизвестными. Нападавшие обзывали его фашистам и заявляли, что ему не место в Симферополе. Кузьмин получил черепно-мозговую травму.

14 октября того же года, в праздник Покрова Богородицы, отмечаемый также как День украинского казачества, Кузьмина вместе с коллегами по Украинскому культурному центру задержали при возложении цветов к памятнику Богдану Хмельницкому.

В начале марта 2016-го российская прокуратура Симферополя вынесла Кузьмину предупреждение с требованием не проводить митинг в очередную годовщину со дня рождения Шевченко.

В марте нынешнего года следователь УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю Чумаков допросил Кузьмина и еще трех активистов Украинского культурного центра как свидетелей по делу об экстремизме, возбужденному против их коллеги Вельдара Шукурджиева. Сам Шукурджиев на тот момент уже выехал на континентальную Украину. Помимо Шукурджиева Чумаков интересовался и другими беженцами – лидером движения “Евромайдан-Крым” Андреем Щекуном и журналисткой Людмилой Щекун.