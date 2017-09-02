Суббота, 2 сентября 2017

В Петербурге 20-летнего активиста “Артподготовки” Петера Яблонского, избитого полицейскими, хотят отправить в психбольницу. Об этом сообщил на своей ФБ-странице правозащитник Динар Идрисов.

С карательной психиатрией Яблонский впервые столкнулся осенью прошлого года. Тогда его товарища по колледжу забрали в армию прямо с занятия, а через родственников передали, что отправят молодого человека как уклониста прямо в Сирию. На Яблонского эта история произвела крайне тягостное впечатление, и в итоге он обратился в психоневрологический диспансер за помощью психотерапевта.

Однако во время приема студента закрыли в кабинете врача и, вызвав из психбольницы санитаров, передали им. После доставки в психбольницу Яблонского убедили, будто его отказ от принудительного лечения никакого значения не имеет. Это избавило медиков от необходимости обращаться с ходатайством в суд и доказывать необходимость принудительной госпитализации студента. Мать и сестра Яблонского в то время находились за границей и о случившемся с ним своевременно не узнали.

После трех недель “лечения” студента выписали, обязав раз в полгода являться к тому самому психиатру, который отправил его в больницу.

Выйдя на свободу, Яблонский стал протестным активистом. Задерживался на антикоррупционных акциях 26 марта и 12 июня; после второй из них отбывал административный арест.

Некоторое время назад молодой человек примкнул к “Артподготовке” и начал распространять информацию о революции, которая, как утверждает лидер движения Вячеслав Мальцев, должна произойти 5 ноября. В частности, активист краской писал на асфальте и стенах домов протестные лозунги, такие как “Путина на пенсию”.

В ночь на 31 августа Яблонский был задержан семерыми полицейскими оперативниками в гражданском на выходе из собственного подъезда. Силовики поволокли активиста к своей машине. Поскольку Яблонский сопротивлялся и кричал, прося о помощи, его придушили и потащили по земле, нанося удары в голову. Прежде чем усадить активиста в машину, ему сковали наручниками руки за спиной.

Задержанного доставили в ОП-13 Красногвардейского района. Там, не снимая наручников, его продолжили бить, требуя дать свидетельства как против себя, так и против товарищей по движению. Яблонский, по его словам, дал информацию только о себе. После этого его заперли в камере.

Утром 1 сентября активиста привезли на полицейской машине в психонепрологический диспансер, где врач, не осматривая задержанного, выписала направление на его принудительную госпитализацию. При этом диагноз в бумаге был указан более серьезный, чем тот, с которым активист состоял на первичном учете. Никаких сведений о следах побоев в направлении не содержалось.

После осмотра Яблонского вернули в ОП-13, а вечером того же дня повезли домой на обыск. Там в присутствии матери активиста силовики осмотрели не только его комнату, но и комнаты матери и несовершеннолетней сестры, а также все общие помещения коммунальной квартиры. Из комнаты Яблонского изъяли баллон с аэрозольной краской, а из кладовок соседей – старые емкости с краской.

При этом полицейские не предъявили постановление об обыске, не составили протокол и не разъяснили понятым им права.

После обыска Яблонского вновь привезли в ОП-13, где передали бригаде, вызванной из психбольницы. Самому активисту перед отбытием вручили копию протокола по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). В бумаге говорилось, будто молодой человек в момент задержания матерился в общественном месте. “Глубокой ночью у подъезда – притом что Петер вообще никогда не ругается матом”, – заметил Идрисов.

До получения протокола Яблонский не знал, что ему вменяют административную статью. Полицейские заявляли, что намерены открыть против него уголовное дело о вандализме (статья 214 УК).

Между тем врач-психиатр прибывшей бригады поступила, как отмечает Идрисов, строго по инструкции – заметив у активиста следы побоев, она повезла его не в психиатрический стационар, а в дежурную Александровскую больницу. Там нейтрохирург снял у Яблонского побои. Затем активиста положили на лечение. Однако из-за наличия направления в психбольницу он находится не в общей палате, а в закрытом соматопсихиатрическом отделении.

В субботу у Яблонского побывали мать, товарищи из “Артподготовки” и Идрисов. Сам активист обратился главврачу Александровской больницы с письменной просьбой провести комплексное освидетельствование полученных им побоев, сделав соответствующие записи в истории болезни и направив соответствующие телефонограммы в связи с поданным им заявлением о пытках. Также Яблонский направил главврачу психбольницы заявление с возражением против принудительного лечения.

О случившемся Идрисов проинформировал депутата петербургского заксобрания от “Яблока” Бориса Вишневского. В ближайшее время в прокуратуру и городской комитет по здравоохранению будут поданы жалобы, а в СКР – заявление о преступлениях полицейских и врача психдиспансера.