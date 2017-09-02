Суббота, 2 сентября 2017

6-я прокуратура Киева возбудила дело по факту уничтожения “икон революции” – трех граффити на стене салона люксовой мебели “Емпоріум” на улице Грушевского, представлявших собой портреты классиков украинской литературы Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко в образе майдановцев. Об этом сообщает городское надзорное ведомство.

Дело квалифицировано по части 2 статьи 298 УК Украины (умышленное незаконное уничтожение объектов культурного наследия), предусматривающей до трех лет колонии. Расследование поручено Печерскому управлению столичной полиции.

Граффити были выполнены уличным художником #Sociopath во время Революции достоинства, когда на Грушевского, где находятся Верховная рада, Кабмин и Мариинский дворец – официальная резиденция президента, – шли уличные бои. Под портретом каждого из писателей была помещена соответствующая цитата из его произведений.

Об исчезновении граффити со стены салона сообщила в субботу главред Незалежного бюро новин Татьяна Высоцкая. “Уже не боятся. Уже думают, что можно”, – заметила журналистка о “толстосумах – владельцах магазина”.

Среди активистов новость вызвала возмущение. Между тем собственник салона Игорь Доценко в русскоязычных комментариях к посту Высоцкой призвал “выпить чего-нибудь вкусного и подумать трезво”. “Не надо возносить трафаретное искусство в ранг произведений! – написал он. – Это типичный стрит-арт, который время от времени удаляют коммунальные службы”.

“Заходите на любой лубочный базар, там есть все варианты Леси, Вани и Тараса, любого размера и формы, причем от этого автора”, – добавил Доценко, сопроводив комментарий фотографиями репродукций уничтоженных работ. “А Вы не понимаете, что оригиналы Вы уничтожили?” – возразила Высоцкая. На это владелец магазина не ответил.

Между тем редактор “Европейской правды” Сергей Сидоренко написал, что в частной переписке “это чудо (Доценко. – Ред.) еще и угрожает другим пользователям ФБ, народ выкладывает феерические сообщения из привата”.

Днем в воскресенье, передает Би-Би-Си, десятки активистов правых организаций и участников АТО явились к “Емпоріуму”. Они разбили в магазине стекла, выложили у входа и подожгли автопокрышки, а на стенах, дверях и витринах оставили надписи, в том числе “Не зітреш нас”, “Тут був Майдан. Він тут буде вічно!”, а также “Піздуй в лубочную Маскву”.

К магазину приехали полицейские и пожарные. Участников протеста не задерживали.

Между тем директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович объявил, что его организация готовит обращения в полицию и прокуратуру. Он указал, что действия администрации салона подпадают под часть 2 статьи 298 УК – именно по ней прокуратура позже и открыла дело.

Вятрович пояснил, что согласно изданному в октябре 2014 года приказу Минкульта Украины “иконы революции” являлись памятником истории.

Вице-премьер Вячеслав Кириленко, в свою очередь, указал, что граффити на здании магазина были частью экспозиции Музея Майдана. “Об этической стороне дела и не говорю: весь центр Киева – охраняемая мемориальная зона Революции достоинства”, – добавил чиновник.

После известия о возбуждении дела Доценко поместил на своей ФБ-странице набранный одними заглавными буквами пост на русском языке, в котором сообщил о закрытии салона “Емпоріум”. При этом он заявил о своей непричастности к уничтожению “икон революции”. “Несмотря на то что мы три с половиной года смотрели и ухаживали за граффити, мы стали заложниками провокаторов, которые и закрасили эти работы, для того чтобы совершить этот вандализм”, – заверил собственник магазина. Это сообщение вызвало массу издевательских комментариев.