Суббота, 2 сентября 2017

В Москве сотни мусульман устроили у посольства Мьянмы на Большой Никитской улице несогласованный митинг протеста против геноцида их единоверцев рохинджа, проводимого властями южноазиатской страны. Об этом сообщают “Кавказ.Реалии”.

На пике акции численность демонстрантов составила около 2 тысяч человек. Протестующие заняли тротуары по обеим сторонам Большой Никитской.

На месте дежурили три автобуса полиции. Силовики призывали собравшихся не выходить на проезжую часть. Попыток разгона и задержаний они не предпринимали.

Акция прошла мирно. Как пример резкого лозунга, использовавшегося частью демонстрантов, издание привело фразу “Буддисты – террористы”.

Один из выступавших, назвавший себя представителем Чечни, обратился к собравшимся с призывом подписать петицию Владимиру Путину о ситуации во Мьянме. По рядам демонстрантов были пущены листы бумаги. При этом текст документа оратор собравшимся не зачитал.

В конце акции протестующие заверили, что вновь соберутся на митинг, если Россия не предпримет никаких действий в защиту рохинджи.

Протестное шествие состоялось также в Махачкале. Как передает “Черновик”, в акции приняли участие около 2 тысяч человек. Они прошли тротуарами к Джума-мечети, где провели коллективную молитву, а по окончании ее – митинг.

Затем демонстранты продолжили шествие к зданию муфтията Дагестана, чтобы выразить возмущение отсутствием его реакции на геноцид рохинджи. У муфтията протестующих встретили полицейские. Они убеждали граждан разойтись.

Между тем муфтият Дагестана выступил с осуждением демонстрантов, заверив, что “не имеет никакого отношения ко всем происходящим на данный момент в Дагестане несанкционированным митингам и противостояниям, идущим вразрез с официальной позицией российского государства”. “Сегодня в Бирме почти такое же положение, как было в Чечне перед войной, – отметили клирики. – Радикалы хотят отделиться, убивают полицейских и военных, провоцируют на ответные действия местные органы власти”.

Как сообщала ГТРК “Грозный”, на 11 часов был назначен также масштабный митинг против геноцида рохинджи в чеченской столице. Однако по состоянию на 17:30 мск сообщения о мероприятии на сайте телерадиокомпании не было.

Позже “Кавказ.Реалии” написали, что митинг запланирован на понедельник, 4 сентября. При этом издание передало, что чиновники Рамзана Кадырова обязывают жителей Грозного явиться на акцию, даже если те выехали из города в отпуск.

Рохинджа (рохинья) – народ численностью около 2 миллионов человек, живущий в мьянмаском штате Ракхайн. Исповедуют ислам, образуя в преимущественно буддийской Мьянме религиозное меньшинство. От большинства населения страны – монголоидов – индоевропейцы рохинджа отличаются и антропологически.

С 1978 года в Бирме – Мьянме, которая долгие десятилетия управлялась военной хунтой, прошло несколько волн геноцида рохинджи, проводившегося как армией, так и гражданскими лицами. Однако и после начала демократизации страны в 2016-м кампании против этого меньшинства продолжились.

В марте нынешнего года в ООН был представлен проект резолюции о ситуации рохинджи. В документе сообщалось о массовых убийствах, пытках и изнасилованиях, и содержалось требование к властям Мьянмы предоставить гуманитарным организациям доступ в местности, населенные угнетаемым меньшинством. Однако Россия и Китай заблокировали принятие резолюции.

За последнюю неделю августа были убиты не меньше 400 рохинджей. Как минимум 40 тысяч человек за это же время бежали в соседнюю Бангладеш, населенную мусульманами, а также на приграничные территории и на необитаемые острова Бенгальского залива.

При этом Бангладеш отказалась принимать беженцев и предложила Мьянме помощь в борьбе с повстанцами-рохинджи, которые объединились в вооруженные отряды в ответ на притеснения властей. Отказ в приеме беженцев в Бангладеш объяснили тем, что их приток грозит стране непосильной нагрузкой на экономику.

В этой связи глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пообещал, что его страна возместит Бангладеш все расходы на прием рохинджей.