Четверг, 31 августа 2017

В Кремле подбирают женскую кандидатуру для участия в президентских выборах. Источники в кремлевской администрации сообщили “Ведомостям”, что рассматривается 5-7 кандидатур. Среди них три функционерки “Справедливой России”: председатель Социал-демократического союза женщин России Наталья Великая, лидер Национального родительского комитета Ирина Волынец и член центрального совета партии Ирина Петеляева.

По словам кремлевских источников, с Петеляевой провели предварительные переговоры. Сама она сказала изданию, что не получала “официального предложения”, но ей интересно поучаствовать: “Есть социальный запрос на женщин в политике, это повысит интерес к предсказуемым выборам”. Великая в свою очередь сообщила, что с ней выдвижение не обсуждалось, она считает это маловероятным.

Другой источник “Ведомостей” сообщил, что согласована кандидатура беспартийной женщины. Еще один близкий к Кремлю собеседник назвал идеальным кандидатом Ксению Собчак. “Умная, яркая, интересная, но не во всем соответствующая образу типичной русской женщины, вопрос – решится ли она”, – приводит его слова газета.

Собчак расценила эту публикацию как “вброс с целью дискредитации”. “Я человек независимый и ни с какой “апешечкой” (администрацией президента. – Ред.) и прочим адом никогда в сношениях замечена не была и не буду. Чем очень горжусь”, – написала журналистка в Инстаграме.