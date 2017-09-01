Пятница, 1 сентября 2017

Без мягкой мебели нет ни одного жилого дома. Всё большее число покупателей желают приобрести диван. Сегодня они отдают предпочтение угловым моделям. Объяснить это можно тем, что угловые диваны красиво смотрятся. Они притягивают своей функциональностью и новизной.

Особенности угловых диванов

В сравнении с обычными диванами, угловые модели более удобные и предполагают большее число мест для сидения.

Однако они не являются компактными. Если комнаты небольшие, то покупка углового дивана – не самый подходящий вариант. Поэтому при приобретении его необходимо знать, как диван будет вписываться в интерьер.

Угловые диваны в Москве представлены в богатом ассортименте. Можно приобрести П-образные модели, а также в форме углов с равными или различными по длине сторонами. Можно стать владельцем углового дивана, у которого составная конструкция. Диваны подобны конструктору: элементы мебели используют отдельно, или собирают из них удобный и функциональный предмет.

Стоимость угловых диванов колеблется от 12-14 тысяч рублей до нескольких сот тысяч рублей. В зависимости от функциональности, фирмы-производителя.

Размеры угловых диванов

Можно приобрести небольшой угловой диван в гостиную. Эти модели удобные, комфортабельные, просты в уходе и долговечные. А компактность моделей позволяет использовать мебель в любых помещениях. Разные виды конфигурации позволяют сэкономить пространство. Это особенно важно при маленьких размерах комнат.

Для того чтобы покупка оказалась удачной, сначала необходимо замерить место, куда планируется поставить диван. Необходимо знать размеры проёма двери, чтобы в дальнейшем не было проблем с доставкой в комнату, и заранее принять решение, где мебель будет установлена.

Для разных углов предназначена различная конструкция.

В зависимости от модели дивана, у мебели могут быть прямые или округлые подлокотники и спинки. У определенных моделей имеются полки, столы, ниши для хранения вещей. А обивку делают из мягкой экокожи и надежного текстиля. Для наполнителя производители используют разные материалы, в числе которых высокоэластичный пенополиуретан.

Угловой диван можно купить в мебельном салоне или заказать на сайте в интернете. Для этого оставить заявку на сайте. Менеджер перезвонит и уточнит детали заказа. Доставка осуществляется быстро, качественно и недорого.