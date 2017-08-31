Четверг, 31 августа 2017

СКР ведет доследственную проверку в отношении сотрудников полиции, избивших при задержании школьника Михаила Галяшкина на московской антикоррупционной акции 12 июня. Об этом сообщает “Открытая Россия” со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина. Галяшкина обвинили в нападении на омоновца и поместили под домашний арест.

По словам Бадамшина, следователь Алексей Северилов проверяет действия “неустановленных сотрудников правоохранительных органов” на состав преступления по пунктам “а” и “б” части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия, а также оружия или спецсредств). Силовикам может грозить от трех до десяти лет колонии.

Судмеэдэкспертиза, проведенная на другой день после задержания Галяшкина, обнаружила у него кровоподтек на шее слева. “Кровоподтек образовался от ударного либо сдавливающего воздействия твердого тупого предмета”, – говорилось в заключении экспертов.

Следствие по делу Галяшкина было завершено 16 августа. Ему предъявили обвинение в окончательной редакции.

Галяшкина обвиняют в том, что он, “предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения порядка управления и желая их наступления”, распылил перцовый газ из баллончика в глаза омоновцу, нанеся ему тем самым телесные повреждения, не причинившие вреда здоровью.

Сообщалось, что подозреваемый, находясь у дома 18, корпус 1 по Тверской (здание расположено на Пушкинской площади), распылил из баллончика в глаза омоновцу “слезоточивый газ раздражающего действия”. Силовик получил ожог глаз; как утверждалось, ему потребовалась медицинская помощь.

Галяшкин отказался от дачи показаний, сославшись на статью 51 Конституции.

16 июня судья Басманного райсуда Евгения Николаева отправила Галяшкина под домашний арест. Судья запретила ему пользоваться интернетом и иными средствами коммуникации. При этом Галяшкину разрешено общаться с адвокатами, педагогическими работниками, следователями и родственниками. Из дома ему разрешили выходить только для посещения общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Москвы. 4 июля Мосгорсуд не стал менять школьнику меру пресечения.

11 августа Басманный суд продлил Галяшкину домашний арест до 13 сентября. Адвокат настаивал, что это слишком жесткая мера пресечения для школьника, так как ранее он не обвинялся в преступлениях средней тяжести.

Галяшкин родился в ноябре 1999 года в Петербурге; живет с матерью в Москве, оканчивал 11-й класс. Он успел сдать два обязательных ЕГЭ – по русскому языку и математике, – а на экзамены по выбору из-за задержания не попал. После школы Галяшкин намеревался поступать на экономический факультет.

Молодой человек называет себя анархистом, а также сторонником Эдуарда Лимонова. В то же время, добавила мать задержанного, он “выступает за правовое государство – отсюда и интерес к Алексею Навальному”.

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