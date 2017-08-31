Четверг, 31 августа 2017

Россия подала в Высокий суд Лондона иск к аффилированной с ЮКОСом голландской компании Financial Performance Holdings (FPH), в рамках которого может потребовать раскрыть данные обо всех зарубежных активах бывшего нефтяного гиганта. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу Международного центра правовой защиты Андрея Кондакова, координирующего защиту России в процессах против акционеров ЮКОСа.

На слушаниях в Лондоне могут быть допрошены акционеры ЮКОСа.

По словам Кондакова, против голландской структуры подан иск о покрытии судебных издержек. Эта компания в 2014 году через Постоянную палату третейского суда в Гааге потребовала выплатить ей 3,5 миллиарда долларов как правопреемнице офшорной фирмы Glendale, владевшей векселями ЮКОСа, однако затем отказалась от иска.

По решению Гаагского арбитража FPH должна была компенсировать России судебные издержки, однако отказалась это делать, утверждает Кондаков.

9 июля суд в Брюсселе снял арест со всех российских активов, которые были заблокированы по ходатайству бывших акционеров ЮКОСа, добивавшихся взыскания с России 50 миллиардов долларов по решению Гаагского арбитража. Речь шла о нескольких объектах недвижимости информагентств ТАСС и РИА “Новости”, а также банковских счетах, используемых для оплаты жилья российских дипломатов.

В июле 2014 года Третейский суд в Гааге удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum, обязав Россию выплатить им 50 миллиардов долларов в качестве компенсации за экспроприацию компании. В том же месяце Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить тем же истцам компенсацию в 1,86 миллиарда евро, а также 300 тысяч евро в качестве возмещения судебных издержек.

Согласно постановлению арбитража, российская сторона в начале 2000-х годов совершила полномасштабную атаку на нефтяную компанию и ее бенефициаров с целью обанкротить ее и овладеть ее активами, одновременно удалив главу компании Михаила Ходорковского с политической арены.

В ноябре 2014 года Россия подала в Окружной суд Гааги три ходатайства об отмене арбитражных решений, вынесенных Гаагским арбитражным судом по искам бывших акционеров ЮКОСа.

20 апреля прошлого года Окружной суд Гааги отменил решение Третейского суда. Апелляционный суд установил, что в компетенцию арбитража не входило рассмотрение исков подобного рода.

В июле Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum обжаловали решение Гаагского окружного суда. “Мы остаемся тверды в своем намерении привлечь Российскую Федерацию к ответственности за экспроприацию ЮКОСа”, – заявил глава представляющей интересы истцов компании GML Тим Осборн. Он уверен, что “апелляция будет успешной”.