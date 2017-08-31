Четверг, 31 августа 2017

Кадровый потенциал легкой промышленности надо наращивать, заявил президент на совещании по развитию этой отрасли… Серьезная проблема именно с квалифицированными кадрами, которые действительно могли бы решать вопросы и проблемы, возникающие у работодателей. Неквалифицированные работники – это самая большая группа риска, так как даже один неквалифицированный работник может сорвать работу всего предприятия… Таким образом, разговор идет не только о легкой промышленности, но и обо всем подходе к человеческому капиталу в нашей стране. Часть капитала – это наши возможности, наши конкурентные преимущества, которые позволят государству быть конкурентоспособным на мировом пространстве именно через компетентные, квалифицированные кадры. Через управление знаниями, через управление современными предприятиями мы можем быть лидерами, и это единственный путь, который возможен для РФ.

Николай Калмыков, руководитель Экспертно-аналитического центра РАНХиГС

Но изжив период голода в области техники, мы вступили в новый период, в период, я бы сказал, голода в области людей, в области кадров, в области работников, умеющих оседлать технику и двинуть ее вперед. Дело в том, что у нас есть фабрики, заводы, колхозы, совхозы, армия, есть техника для всего этого дела, но не хватает людей, имеющих достаточный опыт, необходимый для того, чтобы выжать из техники максимум того, что можно из нее выжать. Раньше мы говорили, что “техника решает все”. Этот лозунг помог нам в том отношении, что мы ликвидировали голод в области техники и создали широчайшую техническую базу во всех отраслях деятельности для вооружения наших людей первоклассной техникой. Это очень хорошо. Но этого далеко и далеко не достаточно. Чтобы привести технику в движение и использовать ее до дна, нужны люди, овладевшие техникой, нужны кадры, способные освоить и использовать эту технику по всем правилам искусства.

Иосиф Сталин. Речь в Кремлевском дворце на выпуске академиков Красной Армии 4 мая 1935 года