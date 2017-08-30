Среда, 30 августа 2017

В Петербурге двое злоумышленников забросали коктейлями Молотова здание киностудии “Лендок”, в котором расположена студия режиссера Алексея Учителя “Рок”. Об этом сообщает Фонтанка.Ру.

Инцидент произошел около 3:30 утра. Бутылок с горючей смесью было две или три. Одна из них разбила окно первого этажа и застряла между рамами. Кроме того, в двух местах стена оказалась подкопчена.

От бутылки, попавшей в окно, загорелся подоконник. Прибывший пожарный расчет потушил пламя за 12 минут.

В “Лендоке” изданию заметили, что нападение лишь чудом не привело к большому пожару. Бутылка попала окно деревянного зала, в котором записывается звук для фильмов; окно заложено кирпичами для звукоизоляции. Если бы огонь распространился по залу, обстановка старинного особняка полностью выгорела бы за считанные минуты.

При этом студия Учителя расположена в другом крыле здания.

“Лендок” обратился в прокуратуру. Между тем полиция начала проверку на предмет присутствия в действиях нападавших состава статьи 214 УК (вандализм). В итоге дело возбудили по части 2 статьи 213 (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Сам Учитель написал открытое письмо, в котором попросил руководителей силовых ведомств отреагировать на угрозы со стороны протестующих против выхода фильма “Матильда” православных активистов. “Сегодня ночью они подожгли киностудию “Лендок”, а завтра пойдут жечь кинотеатры, где могут пострадать простые зрители, – заявил режиссер. – Я прошу министра внутренних дел Владимира Александровича Колокольцева и директора ФСБ Александра Васильевича Бортникова обеспечить не только нашу безопасность. Но в первую очередь безопасность кинотеатров и зрителей, которые ждут этот фильм. Остановите агрессию! Дайте людям посмотреть кино!”

Как предполагается, атаку совершили противники фильма Учителя “Матильда”. Накануне в Петербурге прошел закрытый показ ленты, а в четверг исполняется 145 лет со дня рождения ее героини – танцовщицы Матильды Кшесинской.

12 августа напротив “Лендока” неизвестные вывесили баннер с надписью “За веру, царя и отечество! Учитель, руки прочь от русского царя”.

В конце января некая организация “Христианское государство – Святая Русь” разослала в кинотеатры письма с угрозами. “Если выйдет фильм “Матильда”, кинотеатры будут гореть, может, даже пострадают люди, – говорилось в обращениях. – Официально уведомляем: любой баннер, афиша, листовка с информацией о прокате фильма будет рассмотрена как желание унизить святых православной церкви и провокация к “русскому майдану”.

В середине апреля стало известно, что прокуратура Москвы заявила о наличии в этом письме состава части 1 статьи 179 УК (принуждение к отказу совершения сделки под угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества).

По состоянию на 31 августа текст письма, так же как и весь сайт, на котором помещено обращение, недоступны.