Среда, 30 августа 2017

В аэропорту Волгограда следователь СКР задержал обвиняемого по делу о публичном осквернении символов воинской славы Алексея Волкова, координатора местного штаба Алексея Навального. Об этом сообщает сам Волков.

“Едем в суд. Следствие ходатайствует об изменении меры пресечения, – написал активист в твиттере. – Заседание суда по избранию меры пресечения состоится в 18:30 в суде Центрального района Волгограда”.

Накануне следователь позвонил адвокату Волкова и пообещал задержать активиста, когда тот вернется в Волгоград, якобы за нарушение подписки о невыезде. По словам Волкова, следователь в устной форме разрешил ему съездить в Москву.

В мае областное управление СКР возбудило дело по части 3 статьи 354.1 УК (публичное осквернение символов воинской славы, штраф до 300 тысяч рублей, либо 360 часов обязательных работ, либо год исправительных). Поводом стала публикация в сообществе в поддержку Навального обработанной в фотошопе фотографии скульптуры “Родина-мать”, на которой у памятника лицо и рука зеленые. Картинка появилась после того, как 20 марта Навального облили зеленкой во время открытия штаба в Барнауле.

12 мая у Волкова прошел обыск по этому делу. Первоначально активист проходил по нему свидетелем. 26 июля в СКР сообщили, что Волкову предъявлено обвинение. С активиста взяли подписку о невыезде.